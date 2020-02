Blum und Ganvoula sind für den VfL Bochum Punkte wert

Der VfL Bochum hat sein zweites Abstiegs-Endspiel gewonnen. Nach dem 1:0 in Wiesbaden glückte ein 2:1 in Dresden. Beide Siege waren hart erkämpft und am Ende verdient. Was auch mit der Schwäche des Gegners zu tun hat. Und mit der Einstellung der Bochumer, die den Abstiegskampf angenommen haben, die defensiv deutlich stabiler auftreten. Nur das zählt zurzeit.

Spielerisch ist viel Luft nach oben

Spielerisch ist viel Luft nach oben. Ein gefestigter VfL hätte die mutlosen auftretenden Dresdner auseinander nehmen können. Letztlich aber ging die defensive Zermürbungs-Taktik von Trainer Thomas Reis dank des Lucky Punch von Vitaly Janelt auf. Auch wenn es eine Phrase ist: Glück hat eben nur der Tüchtige. Die Mannschaft des VfL ist im Winter, so scheint es, enger zusammengerückt. Unterstützt von vielen Fans, die Fehlpässe derzeit verzeihen, solange der Einsatz stimmt.

Blum- und Ganvoula-Maßnahmen tragen Früchte

Auch die Maßnahme von Thomas Reis, Silvere Ganvoula zu Beginn eine Pause zu gönnen, trug Früchte: Wenn der Stürmer dann so auftritt, trifft und ackert, hat auch Reis viel richtig gemacht. Wie in den Vorwochen bei Danny Blum, der nach zwei Spielen als Joker nun wieder seine Klasse auf den Rasen bringt. Von Beginn an.

Beide, Blum und Ganvoula, benötigt der VfL im Abstiegskampf. Und mit mehr Selbstvertrauen sollte auch die Attraktivität wieder steigen.