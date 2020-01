Bochums Trainer Reis: "Müssen die Karre aus dem Dreck holen"

Manuel Riemann krönte den verkorksten Abend des VfL Bochum bei Arminia Bielefeld, der Torwart des Zweitligisten sah in wenigen Sekunden Gelb und Gelb-Rot – wegen Meckerns und Klatschens. Verteidiger Patrick Fabian schlägt einmal mehr Alarm, fordert „mehr Präsenz, mehr Galligkeit“. Die Stimmen zum 0:2 des VfL in Bielefeld.

Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum: „Das ist ein bisschen enttäuschend. Wir haben es in der ersten Halbzeit defensiv Bielefeld unheimlich schwer gemacht, haben keine Torchance aus dem Spiel heraus zugelassen, auch wenn darunter die Offensive ein wenig gelitten hat. In der zweiten Halbzeit wollten wir mutiger sein im Spiel mit Ball. Wir kommen auch in Pressingsituationen, haben mehr Spielkontrolle. Aber es war klar, dass Bielefeld sich dann die eine oder andere Chance herausarbeitet ab der 65. Minute. Trotzdem hatten wir noch die Hoffnung, mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Das ist uns nicht gelungen. Wir müssen anerkennen, dass Bielefeld verdient gewonnen hat.“

(zum Platzverweis von Torwart Riemann): „Manu wollte Ball schnell per Abschlag nach vorne bringen, er wurde zurückgepfiffen und hat sich, glaube ich, ein bisschen beschwert. Da hätte der Schiedsrichter vielleicht etwas mehr Fingerspitzengefühl zeigen können, im Fußball sind Emotionen dabei. Danach darf Manu die Aktion nicht starten. Er weiß, dass er uns mit dieser Aktion nicht gerade geholfen hat. Er hat sich auch bei der Mannschaft entschuldigt. Generell hat der Schiedsrichter viele Gelbe Karten verteilt, es war ein Derby, aber kein unfaires Spiel.

(auf die Frage nach der Balance zwischen Defensive und Offensive): „Man hat in der zweiten Halbzeit schon gesehen, dass wir Fußball spielen können. Bielefeld hat gut verteidigt, wir hatten letztlich keine Durchschlagskraft. Mit zwei Gegentoren, eines durch einen Standrad, eines in Unterzahl, damit können wir leben. Defensiv hat man gesehen, dass etwas stattgefunden hat in der Vorbereitung. Wir wissen, dass die Saison unheimlich schwer wird, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir müssen alle zusammenstehen und die Karre aus dem Dreck holen. Die nächste Gelegenheit dazu haben wir wieder gegen einen schweren Gegner. Gegen Hamburg erwarte ich die gleiche Einstellung und Präsenz in den Zweikämpfen und dazu noch das spielerische Element, was wir in der Woche zur Vorbereitung in den Fokus rücken werden.“

Uwe Neuhaus, Trainer Arminia Bielefeld: „Es war ein typisches 0:0-Spiel in der ersten Halbzeit nach der Winterpause. Bochum hat sehr konzentriert verteidigt, wollte in der Winterpause seine Defensivarbeit besser organisieren, das ist sehr gut gelungen. Wir haben das Spiel zwar kontrolliert, hatten aber nur ganz wenige Chancen. Das 1:0 war dann unheimlich wichtig für uns. In der zweiten Halbzeit hat Bochum etwas offensiver agiert, wir haben trotzdem keine Chance zugelassen. Diese konzentrierte Leistung war beeindruckend, sehr fokussiert. Für uns war das ein gelungener Auftakt. Ein paar Gelbe Karten waren unnötig, die hätte man nicht geben müssen.“

Vitaly Janelt: „Wir standen erst stabil, haben in der ersten Halbzeit keine Chance zugelassen bis auf einen Standard, da haben wir gut gegen den Ball gearbeitet. Ab der 60. Minute haben wir Struktur verloren. Wir haben ein hartes Programm weiterhin, wir müssen alle zusammenhalten, daran führt kein Weg vorbei. (zu seiner Rolle als Torwart): Ich mache im Training Elfmeterschießen mit Danny Blum, Manu Riemann, Robert Tesche. Blum sollte die Tore schießen, die anderen beiden waren draußen, da bin ich reingegangen, zum ersten Mal in meiner Karriere.“

Patrick Fabian: „Man muss hier nicht verlieren. Wir haben Bielefeld aus dem Spiel heraus keine Chance zugelassen. Das 0:1 bricht uns dann das Genick. Im Spiel nach vorne waren wir nicht zwingend und körperlich präsent genug. Wir dürfen den Fokus nicht so sehr auf die Defensive legen, dass wir die Offensive vernachlässigen. Ich habe mir in den vergangenen Tagen die Frage gestellt, ob irgendeine Saison hier mal so richtig Bock gemacht hat. Ehrlich gesagt kann ich mich an keine erinnern. Es ist seit Jahren ein Kampf und ein Krampf. Aber wir stecken bestimmt nicht den Kopf in den Sand, das haben wir in Bochum nie gemacht. Aber wir müssen ganz, ganz wachsam sein. Wir stehen jetzt hier, wieder ohne Punkte, können uns beleidigen lassen, das kostet alles Kraft. Wir brauchen mehr Zweikampfhärte, mehr Präsenz, mehr Galligkeit; den Willen, das Ding unbedingt reinzuprügeln und hinten jedes Ding verteidigen zu wollen.“