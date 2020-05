Bochums Trainer Reis: „Nürnberg ist ein gefährliches Team“

Bochum. Der VfL Bochum ist Tabellenführer der 2. Bundesliga. Zumindest nach Wiederaufnahme der Spiele. Diesen Platz will das Team in Nürnberg verteidigen.

Zur 2. Fußball-Bundesliga gibt es Tabellen in den verschiedensten Formen. Es gibt die normale: in der liegt der VfL Bochum derzeit auf Platz zehn. Es gibt die Heimtabelle, da ist Bochum Neunter. Es gibt die Auswärtstabelle, da liegt Bochum auf Platz 13. Es gibt die Hinrundentabelle, die Bochum auf Platz elf beendete. Es gibt die Rückrundentabelle, da liegt Bochum auf Platz neun. Und, na klar, es gibt die Corona-Tabelle. Die führt der VfL Bochum mit sieben Punkten aus drei Spielen an. Im nun anstehenden Spiel beim 1. FC Nürnberg geht es VfL-Trainer Thomas Reis allerdings weniger darum, diesen Tabellenplatz zu behaupten.

Das wäre für ihn ein Nebeneffekt. Gelänge seinem Team in Nürnberg ein weiterer Sieg, wäre das Thema Abstieg keins mehr. In den vergangenen zehn Jahren reichten 38 Punkte immer zum Klassenerhalt. Der VfL Bochum hatte zwar in der Saison 2013/2014 als Fünfzehnter 40 Punkte, da aber hätten 36 Punkte ebenso gereicht, um sich für ein weiteres Jahr in Liga zwei zu qualifizieren.

Schlechte Leistungen folgen auf gute Leistungen

„38 Punkte würden super aussehen“, sagt Thomas Reis dazu. Zuvor aber hat er in der Spieltagspressekonferenz mehrfach erwähnt, dass sein Team bis jetzt aber eben noch nichts erreicht habe. Es steht bei 35 Punkten. Die jetzige Situation sei eine gefährliche. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir wollen schnellstens da unten raus. Wir müssen weiter konzentriert arbeiten, sonst erleben wir unser Blaues Wunder.“ Reis kennt sein Team ja inzwischen bestens.

Guten Leistungen folgten da oft schlechte Leistungen. Konstant war der VfL Bochum bis zur Spielunterbrechung durch Corona nicht. Auch nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes schafften es die Bochumer als Mannschaft nicht, in jedem Spiel die gleich gute Leistung abzurufen. Jetzt aber stimmen die Ergebnisse. Dazu kommt ein gewisses Spielglück in Verbindung mit einem immer richtig guten Manuel Riemann im Tor, einem sich immer besser zurecht findenden Robert Zulj und abwechselnd anderen guten Akteuren.

Auswahl in der Offensive schwindet

Bei den Spielern allerdings hat Reis – fast wie befürchtet – immer weniger Auswahl. Danny Blum fällt weiterhin aus. Simon Zoller spielt mit seiner Knieverletzung diese Saison nicht mehr. Vor dem Spiel in Nürnberg hat Sebastian Maier Adduktorenprobleme und wird erst gar nicht mitfahren. In der Offensive sollte sich nun kein weiterer Spieler mehr verletzten, sonst hat Reis ein Problem. Auch deshalb wird Jordi Osei-Tutu wohl wieder über die Außenbahn angreifen. Der als Rechtsverteidiger geholte junge Engländer hat sich seinen Platz im Team im Angriff erspielt.

So rückt entweder Stefano Celozzi oder Armel Bella-Kotchap in die Viererkette. Die hat in den vergangenen vier Spielen überzeugt und nur ein Tor zugelassen. Vor allem die Innenverteidigung mit Maxim Leitsch und Vasileios Lampropoulos habe sich, so sagt es Reis, „stabilisiert und gefunden, aber sie sind auch nur so gut, weil ihre Mitspieler davor zur Stabilität beitragen“.

Immer weniger Heimsiege

So glaubt Reis auch in Nürnberg an die Chance für sein Team. „Aber wir müssen von Anfang an Vollgas geben. Nürnberg ist eine gefährliche Mannschaft. Sie hatten vor der Saison andere Ambitionen, aber sie wollen jetzt da unten raus.“ Gegen einen Nürnberger Sieg spräche indes eine weitere Statistik. Mit jeder Partie nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes hat die Anzahl der Siege für die Heimteams abgenommen.

Im Hinspiel gegen den 1 FC Nürnberg gelang Danilo Soares beim 3:1-Sieg sein bislang einziges Saisontor. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

So „leicht“ wie im Hinspiel gegen Nürnberg wird es für die Bochumer aber voraussichtlich nicht werden. Da mussten die Nürnberger mit A-Jugendtorwart Benedikt Willert spielen, weil sich gleich vier Torhüter verletzt hatten. Mit Danilo Soares, Simon Lorenz und Manuel Wintzheimer erzielten beim 3:1-Sieg drei Bochumer ihr jeweils erstes Saisontor.