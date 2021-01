Faktencheck VfL Bochum: China-Interesse an Stürmer Silvere Ganvoula?

Bochum. Laut einem Medienbericht interessiert sich der chinesische Klub Shanghai SIPG für den Stürmer. Offiziell gibt es keine Anfrage an den Verein.

Bis Montag, 18 Uhr, ist das Transferfenster geöffnet. Der Zweitligist VfL Bochum verzeichnet bislang keinen Neuzugang. Dafür hat der Revierklub aber schon auf der Liste. Nun sorgt eine Nachricht für Diskussionen, dass ein Fünfter hinzukommen könnte: Stürmer Silvere Ganvoula soll das Interesse aus China auf sich ziehen. Wie der Kicker berichtet, möchte der Erstligist Shanghai SIPG den 24-Jährigen verpflichten, sollte ein Transfer von Marko Arnautovic zum FC Bologna gelingen.

Das Fachmagazin berichtet über eine Ablösesumme von zwei bis drei Millionen Euro. Eine Kontaktaufnahme seitens der Chinesen sei bereits erfolgt.

Nach Informationen dieser Redaktion gab es allerdings noch keine Anfrage an den VfL Bochum - weder von Seiten des Klubs, noch des Spielers.

VfL Bochum: Wechselgerüchte schon vor der Saison

Spekulationen über einen Abgang von Silvere Ganvoula überraschen nicht. Schon vor der Saison gab es viele Wechselgerüchte um den zweimaligen kongolesischen Nationalspieler. Ganvoula aber blieb in Bochum. Kapitän Anthony Losilla sagte damals: "Ich habe mit ihm gesprochen: Sein Ziel ist, für den VfL weiterzuspielen. Ich bin davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird.“

Doch sportlich kommt Ganvoula in dieser Saison nicht zur Entfaltung. Der Torjäger, der in der vergangenen Spielzeit noch 13 Tore und sieben Vorlagen gab, hinkt seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Im aktuell erfolgreichen System von Thomas Reis ist Ganvoula nur noch ein Einwechselspieler. Zwar kam der Stürmer in allen Liga-Spielen zum Einsatz, spielte allerdings nur zweimal 90 Minuten. Zu wenig für den 24-Jährigen. Seine Bilanz: Ein Tor und drei Vorlagen. Seit zwölf Spielen wartet Ganvoula auf einen Torerfolg.

Silvere Ganvoula derzeit nur Einwechselspieler

Der VfL-Trainer setzt in der Sturmspitze auf Simon Zoller und liegt damit offensichtlich richtig. Der Ex-Kölner ist mit acht Toren zweitbester Torschütze des VfL, mit sieben Vorlagen bester Scorer. Reis hat derzeit keinen Grund, daran etwas zu ändern. Vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) beim FC St. Pauli belegen die Bochumer Rang zwei.