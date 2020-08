Der VfL Bochum kennt seinen DFB-Pokalgegner jetzt fast genau

In der vergangenen Saison spielten Armel Bella-Kotchap (l.) und der VfL Bochum in der ersten DFB-Pokal-Runde beim KSV Baunatal. Der VfL gewann mit 3:2.

Bochum. In der ersten Runde des DFB-Pokals spielt der VfL Bochum gegen den Sieger des Rheinlandpokals. Da steht nun das Finale fest.

Der VfL Bochum weiß immer noch nicht ganz genau, gegen wen es in der ersten Runde des DFB-Pokals Anfang September gehen wird. Klar ist, dass es gegen den Sieger des Rheinlandpokals geht. Da standen nun die Halbfinalpartien an. Der Zweitligist weiß inzwischen also etwas mehr.

Das Team von Trainer Thomas Reis spielt entweder gegen den FC Blau-Weiß Karbach oder FV Engers 07.

Karbach gewann gegen TuS RW Koblenz mit 2:1, Engers setzte sich nach Verlängerung mit 1:0 gegen die Sportfreunde Eisbachtal durch.

Bochum bekommt es also in jedem Fall mit einem Team aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland, Gruppe Nord, zu tun. Das Finale zwischen Engers und Karbach findet am kommenden Samstag, 22. August, um 14.45 Uhr statt.

Der VfL Bochum wird versuchen, das Spiel per Video aufzunehmen, um sich entsprechend auf das Spiel der ersten DFB-Pokal-Runde vorbereiten zu können.