DFB-Pokal: VfL Bochum bei Arminia Bielefeld heute live im TV und Stream: Alles zur Übertragung

Bochum. Auf den VfL Bochum wartet eine schwere Aufgabe im DFB-Pokal. Es geht nach Bielefeld. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und Stream läuft.

Für den VfL Bochum steht das erste Pflichtspiel der Saison an: Das Team von VfL-Trainer Thomas Letsch tritt heute in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an. Anstoß gegen den Drittligisten in der Schüco-Arena ist um 18 Uhr.

Auch wenn es einige Niederlagen gab, ist VfL-Trainer Thomas Letsch mit der Vorbereitung zufrieden. Sein Fazit: "Hinter uns liegt eine gute Vorbereitung. Wie gut sie wirklich war, das sehen wir aber erst am Samstag. Es war wichtig, dass wir gegen Luton nochmal einen Sieg einfahren konnten." Mit der gelungenen Generalprobe im Rücken geht es nun nach Bielefeld, zu einem Team, das nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga völlig neu zusammengestellt wurde.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des VfL Bochum bei Arminia Bielefeld heute live im TV und Live-Stream sehen können.

VfL Bochum bei Arminia Bielefeld heute live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Arminia Bielefeld – VfL Bochum

Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

Datum: Samstag, 12.08.2023

Anstoß: 18 Uhr

Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

Übertragung: Sky

DFB-Pokal: VfL Bochum bei Arminia Bielefeld heute live im TV und Stream

Die wichtigste Info für alle Fans des VfL Bochum: Die Pokal-Begegnung wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Pokalspiele und nur einige ausgewählte sind auch im Free-TV zu sehen. Nicht aber das Spiel zwischen Bochum und Bielefeld.

Sky zeigt das Spiel heute in der Konferenz (Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1) und in der Einzelspielfunktion (Sky Sport 3). Kommentator ist Joachim Hebel (Einzelspiel), in der Konferenz berichtet Toni Tomic.

Im Free-TV werden die Spiele Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 (Freitag,/20:45/ZDF), VfL Osnabrück gegen 1. FC Köln (Montag, 14. August/20:45 Uhr/ ARD), Preußen Münster gegen FC Bayern (Dienstag, 26. September/20:45 Uhr/ZDF) und SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig (Mittwoch, 27. September/20:45 Uhr/ARD) gezeigt.

VfL Bochum bei Arminia Bielefeld: Gibt es heute einen kostenlosen Stream?

VfL Bochum. Foto: Firo

Nein. Da Sky exklusiv überträgt, gibt es auch den Stream nur für Sky-Kunden - bei Sky-Go oder WOW (früher Sky Ticket). Verfügbar sind die Apps für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Das Jahresabo für WOW kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der neue Streaming-Service für Sky ist jederzeit kündbar

VfL Bochum bei Arminia Bielefeld heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen der ersten Runde des DFB-Pokals folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum gibt es auch auf unserem Portal.

