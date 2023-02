DFB-Pokal: VfL Bochum gegen Borussia Dortmund live im TV und im Stream - alles zur Übertragung des Achtelfinals

Bochum. Der VfL Bochum spielt Mittwoch im Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Es ist eine besondere Woche, diese zweite Englische Woche in Reihe für den VfL Bochum. Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim geht es nun zunächst am Mittwoch gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals. "Wir haben im DFB-Pokal ein Heimspiel, ein Derby. Das ist etwas besonderes", sagt VfL-Trainer Thomas Letsch. Fünf Heimsiege in Folge feierte der VfL Bochum zuletzt in der Fußball-Bundesliga.

Doch auch der BVB kommt mit breiter Brust, gewann er doch alle vier Partien im Jahr 2023. Macht in der Bundesliga Platz drei, drei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern München. In der Bundesliga gab es das Duell in dieser Saison bereits ein Mal, beim BVB musste sich der VfL mit 0:3 geschlagen geben.

Nun geht es zu Hause gegen das Topteam aus Dortmund. Im ausverkauften Ruhrstadion hat der VfL schon die dicksten Bretter gebohrt. Das ist auch der Plan für Mittwoch.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund: Alle Infos zum DFB-Pokal-Spiel

Begegnung: VfL Bochum – Borussia Dortmund

– Borussia Dortmund Datum: Mittwoch, 08.02.2023

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Ruhrstadion (Bochum)

Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale

Übertragende Sender: ZDF, Sky

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans des VfL Bochum und Borussia Dortmund: Das Pokal-Achtelfinale wird live im Free-TV zu sehen sein. Im ZDF. Das Zweite zeigt das kleine Revierderby in voller Länge. Anstoß ist um 20.45 Uhr, die Vorberichte beginnen ab 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Sven Voss, als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz und Unterstützung gibt Experte Hanno Balitsch.

Auch Sky überträgt das Derby. Auf dem Bezahlsender beginnen die Vorberichte ebenfalls um 20.15 Uhr. Kommentator ist Wolf Fuss und als Experte ist Didi Hamann im Einsatz.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund live zu sehen sein. Kostenfrei auf ZDF.de und auch auf Sky-Go. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

