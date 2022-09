Fabian über Krise des VfL Bochum: „Gerade ist es sehr heftig“

Bochum. Der VfL Bochum steht punktlos am Tabellenende. Der neue Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian spricht über die Probleme und das Derby auf Schalke.

Es hätte leichtere Zeiten gegeben, um Sport-Geschäftsführer des VfL Bochum zu werden: Die Mannschaft steht in der Bundesliga punktlos auf dem letzten Tabellenplatz, im Training . Und dann sind da noch die Diskussionen um Trainer Thomas Reis, der mit einigen Aussagen seine Bosse verärgerte. All diese Probleme muss Patrick Fabian in seinem neuen Job lösen. Im Interview spricht der 34-Jährige über das Verhältnis zum Trainer und die sportlichen Probleme des Klubs.