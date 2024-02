FC Augsburg kommt mit frischer Offensivkraft zum VfL Bochum

Bochum. Der FC Augsburg hat geschafft, was beim VfL Bochum nicht geklappt hat. Der Gegner der Bochumer am Samstag im Ruhrstadion verpflichtete kurz vor Schließung des Wintertransferfensters den offensiven Mittelfeldspieler Pep Biel. Der 27-Jährige wird zunächst bis Sommer von Olympiakos Piräus ausgeliehen, teilte der FCA mit. Danach hat der aktuelle Tabellen-13. eine Kaufoption für den Spanier.

Augsburgs Trainer Jess Thorup kennt Biel aus der gemeinsamen Zeit beim FC Kopenhagen. In Kopenhagen sei der Spanier „einer der Leistungsträger“ gewesen, sagte Thorup. Biel könne demnach „mehrere Positionen spielen und ist auch stark gegen den Ball“.

Abgänge gab es beim FC Augsburg in dieser Transferperiode nicht mehr. Niklas Dorsch könnte mit Leistenproblemen aber länger ausfallen. Beim VfL Bochum wird der Mittelfeldspieler definitiv fehlen, bestätigte Thorup: „Jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung es geht. Es kann länger dauern, aber hoffentlich nicht.“

Augsburgs Trainer ist mit der Entwicklung seines Teams zufrieden

Trotz der knappen Niederlage gegen die Bayern (2:3) zeigt sich Thorup mit der jüngsten Entwicklung seiner Mannschaft einverstanden. „Mit den Leistungen in den ersten drei Spielen nach der Winterpause war ich sehr zufrieden, dieses Selbstvertrauen wollen wir nun nach Bochum mitnehmen. Es ist ein Big-Point-Spiel“, so der 53-jährige Däne, der den zweiten Auswärtserfolg in Serie einfahren will. Zuletzt gewann Augsburg mit 2:1 in Mönchengladbach.

In der Tabelle trennt beide Mannschaften ein Zähler. Augsburg ist Dreizehnter (21 Punkte), die Bochumer liegen auf Platz 14 (20 Punkte). Thorup rechnet schon allein deshalb mit „keinem ruhigen Spiel. Bochum ist stark in den Zweikämpfen, im Pressing und bei hohen Bällen. Die Spieler wissen allerdings, um was es geht.“





Neben Niklas Dorsch müssen die Augsburger auch auf Dion Beljo wegen einer Muskelverletzung in der Hüfte verzichten. Der zuletzt angeschlagene Mads Pedersen konnte hingegen am Donnerstag voll mittrainieren.

1000 Fans werden den FC Augsburg begleiten

Rund 1000 Fans werden den FC Augsburg begleiten. Thorup: „Auf uns wartet ein Hexenkessel. Wir freuen uns auf eine gute Atmosphäre, dafür sind wir Fußballspieler oder Trainer geworden.“

Das Hinspiel endete 2:2. Takuma Asano war Doppeltorschütze für die Bochumer, glich zum 1:1 und zum 2:2 aus.

Anne Castroper: „Über dem VfL Bochum steht ein guter Stern“ Anne Castroper: „Über dem VfL Bochum steht ein guter Stern“ Video: FUNKE Foto & Video

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum