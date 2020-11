Fortuna in Bochum - Faktencheck: War Peterson-Rot korrekt?

Bochum. In der fünften Minute des Zweitliga-Spiels in Bochum sah Kristoffer Peterson wegen einer Notbremse Rot. Gibt's die Doppelbestrafung doch noch?

Drei Minuten waren im Bochumer Ruhrstadion gespielt, als im Zweitliga-Spitzenspiel von Fortuna Düsseldorf beim VfL Bochum der Ball in den Düsseldorfer Strafraum rollte. Danny Blum hatte einen Querpass Richtung Simon Zoller gespielt, der Stürmer hätte nur noch seinen Fuß hinhalten müssen und der VfL mit 1:0 geführt. Doch der Düsseldorfer Kristoffer Peterson zupfte kurz an Zollers Ärmel, der Bochumer stürzte, der Ball kullerte ins Toraus. Schiedsrichter Frank Willenborg hatte das Foul nicht gesehen und ließ weiterlaufen. Zunächst.

Bochums Blum verwandelt Elfmeter zum 1:0 gegen Fortuna

Denn nach einer Intervention des Video-Assistenten schaute sich Willenborg die Szene am Bildschirm noch einmal an - und entschied um. Er zeigte auf den Elfmeterpunkt und zudem Peterson wegen dieser Notbremse die Rote Karte. Nicht wenige fragten sich: Wurde diese "Doppelbestrafung" nicht abgeschafft?

Die Antwort ist: Jein. Außerhalb des Strafraums hat eine Notbremse immer eine Rote Karte zur Folge. Im Strafraum gibt es bei einer Notbremse dann Elfmeter und "nur" Gelb, wenn das Vergehen ballorientiert war. Hätte Peterson zum Beispiel versucht, den Ball zu erwischen und dabei unglücklich Zoller getroffen, wäre er mit einer Gelben Karte davongekommen. Sein Foul hatte aber keine Ballorientierung - deshalb galt in diesem Fall weiter die Doppelbestrafung und Willenborgs Entscheidung war korrekt. Danny Blum verwandelte den Strafstoß zum 1:0 für Bochum.

Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein zweifelte Willenborgs Entscheidung im Sky-Interview in der Halbzeitpause nicht an - hätte sich aber mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. "Ich habe schon Schiedsrichter gesehen, die haben in solchen Situationen noch Gelb gegeben, vor allem in der dritten Minute", sagte er. Aber vielmehr ärgerte sich Klein über die Verteidigungsarbeit im Strafraum: "Das war im fünften Auswärtsspiel bereits der fünfte Elfmeter gegen uns."