Heimspiel des VfL Bochum: 20.000 Zuschauer gegen Hoffenheim

Am Samstag empfängt der VfL Bochum die TSG Hoffenheim. Bis zu 20.000 Zuschaue dürfen im Ruhrstadion dabei sein. So kommen Fans an Tickets.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum darf zum kommenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach Rücksprache mit dem städtischen Gesundheitsamt erneut bis zu 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Ruhrstadion lassen. Bei den jüngsten Heimspielen des VfL waren 15.220 (DFB-Pokal gegen FC Augsburg) und 19.510 (Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt) Zuschauer an der Castroper Straße.

Der Verein ließ am Montag wissen: Vereinsmitglieder haben ab diesem Dienstag um 18 Uhr die Möglichkeit, maximal zwei der rund 3.000 zu erwerben Tageskarten zu sichern. Der Verkauf findet ausschließlich über den Ticketonlineshop statt. Der Großteil der verfügbaren Tickets befindet sich auf der Südtribüne in den Blöcken C/D, auf der Westtribüne in den Blöcken G/H1 sowie auf der Nordtribüne im Block I. Sollten nach dem Verkauf an Vereinsmitglieder noch Kapazitäten vorhanden sein, wird es ab Mittwoch, 3. November, ab 18 Uhr einen freien Ticketverkauf geben.

VfL Bochum motiviert nach Niederlage in Gladbach

Am Sonntag hatte der VfL Bochum bei Borussia Mönchengladbach gespielt – und dabei wurde ein Manko offenbar, das gegen die TSG am kommenden Samstag abgelegt werden muss. Ein 1:2 beim 5:0-Bayern-Bezwinger aus Mönchengladbach ist zunächst einmal aller Ehren wert für den großen Außenseiter, den Aufsteiger. Und doch war die Niederlage ärgerlich. Weil Bochum sechs hochkarätige Chancen hatte plus einen weiteren Umschaltmoment, der zu keiner Chance führte, weil Gerrit Holtmann die falsche Entscheidung traf. Holtmann und Takuma Asano vor der Pause, Sebastian Polter und Christopher Antwi-Adjei nach dem Wechsel vergaben weitere Möglichkeiten kläglich. Das war ein entscheidender Qualitätsunterschied zur Borussia, die eben keinen für den Abstiegskampf zusammen gestellten Kader hat.

Doch zurück zum kommenden Heimspiel gegen Hoffenheim: Um die Einlasssituation zu entzerren, sind folgende Einlasszeiten zu beachten:

2 Std. vor Anpfiff bis 1:20 Std. vor Anpfiff NORD: Blöcke H1, K, L SÜD-OST: Blöcke B und P NORD-OST: Block O

1:20 Std. vor Anpfiff bis 0:40 Std. vor Anpfiff NORD: Blöcke H2, I SÜD-OST: Blöcke A und D NORD-OST: Block M, M1

0:40 Std. vor Anpfiff bis Anpfiff NORD: Blöcke G, N1, N2 SÜD-OST: Block C NORD-OST: Block Q



