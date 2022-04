Im Video: VfL Bochum sieht in Freiburg zweimal "Rot"

Freiburg. Der Aufsteiger erlebt beim SC Freiburg einen Tag zum Vergessen. Trainer Reis und Mittelfeldspieler Stafylidis erhalten beim 0:3 Platzverweise.

Thomas Reis eilte eigens in die Umkleide der Unparteiischen, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. „Ich bin in die Schiri-Kabine, um es zu klären“, berichtete der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum vom Ablauf hat nach seiner Roten Karte am Samstag im Punktspiel beim SC Freiburg (0:3): „Ich muss jetzt abwarten, was passiert.“

Reis war in der 69. Minute von Schiedsrichter Karsten Stegemann (Niederkassel) auf die Tribüne geschickt worden. In der Szene zuvor hatte VfL-Mittelfeldspieler Konstantinos Stafylidis nach einem groben Foul am Freiburger Doppeltorschützen Rolland Sallai zu Recht die Rote Karte gesehen. Es passte zu diesem Tag zum Vergessen für den VfL Bochum. (sid)

