Investor beim VfL Bochum? "Es gibt viele Interessenten"

Bochum. Der VfL Bochum kann in Nürnberg aufsteigen. Der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis spricht über die sportliche und wirtschaftliche Zukunft.

Hans-Peter Villis (62) ist seit 2010 in den Führungsgremien des VfL Bochum, zunächst als Aufsichtsrat, ab 2012 dann als dessen Vorsitzender. Seit 2018 ist er Vorstandsvorsitzender. Er übernahm die Ämter in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Der Klub konsolidierte sich bis zur Coronakrise, sportlich aber lief es selten richtig rund. Bis zu dieser Saison. Am Sonntag kann der VfL in Nürnberg aufsteigen. Im Interview spricht Villis über die Saison, die finanzielle Lage, Sponsoren und Investoren.