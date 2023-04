Irre Szenen: VfL Bochums Riemann gerät mit Fan aneinander

Bochum. Nach der 2:3-Niederlage des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart kam es zu einem Disput zwischen Manuel Riemann und einem Anhänger.

Ärger im Bochumer Ruhrstadion: Nach einer hitzigen Schlussphase mit reichlich Zeitspiel und einer umfangreichen Rudelbildung verlor der VfL Bochum das Kellerduell gegen den VfB Stuttgart mit 2:3. Nach dem Schlusspfiff beruhigten sich nicht alle: VfL-Torwart Manuel Riemann ließ sich auf dem Weg in die Kabine provozieren und legte sich mit einem Fan auf der Tribüne an.

Der Bochumer Torwart, offenbar aufgebracht über Rufe von der Tribüne, ließ sich nicht aufhalten auf seinem Weg, kletterte in Richtung der Sitzplätze, wo sich eine Menschentraube rund um den VfL-Torwart, Fans und Ordner bildete. Unter anderem Keven Schlotterbeck und der Technische Direktor Marc Lettau versuchten Riemann zu bremsen. Der Torwart ließ sich auf ein heftiges Wortgefecht ein, stand mit dem Fan Stirn an Stirn, bevor sich die Szene auflöste und Riemann in die Kabine verschwand.

Trainer Thomas Letsch äußerte sich dazu so: „Ich habe die Situation gar nicht wahrgenommen. Ich habe habe es nur gehört, dass er beleidigt und auch körperlich angegangen wurde. Ich kann es nicht bewerten und habe mit keinem Beteiligten besprochen.“ Deshalb wolle er sich nur grundsätzlich äußern: „Wenn es körperlich wird, dann geht es gar nicht. Wir müssen uns auch nicht persönlich beleidigen lassen, wenn etwas schief läuft. Gewalt hat beim Fußball gar nichts zu suchen. Und Gewalt ist auch etwas verbales.“

Nicht der erste Vorfall in dieser Saison im VfL-Stadion

Stürmer Philipp Hofmann kam nach eigener Aussage erst später zur Szene dazu, sagte: „So etwas gehört sich nicht, weil wir es noch in der eigenen Hand haben. Wir haben ein Spiel verloren, klar ein wichtiges Spiel. Noch aber stehen wir über dem Strich. Es bringt einfach nichts, ausfallend zu werden oder sich zu beleidigen.“

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich VfL-Profis über die Fans ärgern – nach der Niederlage gegen Schalke hatte Philipp Förster gesagt: „Es geht nicht, dass uns Mittelfinger gezeigt werden.“

Riemann hatte zuvor mit seinem Team bis zur letzten Minute um den Ausgleich gekämpft. Riemann, der beim Gegentor vorm 1:3 eine Flanke unterlaufen hatte, hielt den VfL unter anderem mit einer starken Fußabwehr gegen Silas im Spiel. Im gegnerischen Strafraum kam er sogar bei einer Ecke an den Ball, der Ausgleich gelang ihm und seinen Teamkollegen aber nicht mehr.

