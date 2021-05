Live! Aufstiegskrimi: VfL liegt zurück, Fürth wieder vorne

Nürnberg. Der VfL Bochum hat es heute selbst in der Hand. Doch zur Halbzeit liegt das Reis-Team 0:1 zurück, der SC Paderborn liefert Schützenhilfe.

Der VfL Bochum und Holstein Kiel können an diesem Sonntag vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Am vorletzten Spieltag der 2. Liga würden dafür Siege des Tabellenführers Bochum (63 Punkte) beim 1. FC Nürnberg und des Zweiten Kiel (62) beim Karlsruher SC alle Zweifel beseitigen. Auch Unentschieden würden beiden schon genügen, falls der Tabellen-Dritte Greuther Fürth in Paderborn nicht gewinnt. Alle Partien des 33. Spieltages beginnen um 15.30 Uhr (Sky).

„Wir haben es in der eigenen Hand, das ist Motivation genug“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis. Für Bochum wäre es die Erstliga-Rückkehr nach elf Jahren. Kiel könnte als erster Club aus Schleswig-Holstein Bundesliga-Geschichte schreiben.

Der Ex-Schalker Johannes Geis (l.) und Bochums Gerrit Holtmann kämpfen um den Ball. Foto: Getty

In Nürnberg wird Spielmacher Robert Zulj die Mannschaft als Kapitän anführen. Towart Manuel Riemann ist nach wie vor verletzt, Anthony Losilla muss aufgrund seiner zehnten Gelben Karte pausieren.

Für den gesperrten Losilla rückt Thomas Eisfeld in die Startelf. Ansonsten vertraut Trainer Thomas Reis der gleichen Mannschaft, die am vergangenen Sonntag mit 5:1 gegen Jahn Regensburg triumphiert hat.

Die Euphorie in Bochum ist grenzenlos. Trotz der Corona-Pandemie haben am Samstag rund 5000 Fans den Zweitliga-Spitzenreiter angesichts des möglichen Aufstiegs bei der Abfahrt zum vorletzten Saisonspiel verabschiedet. Diese Zahl teilte die Polizei am Samstag mit, nachdem sich die Mannschaft auf die Reise zum Spiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) machte.

