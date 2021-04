LIVE! VfL Bochum von der Rolle - Darmstadt mit dem 3:1

Darmstadt. Im Montagsspiel der 2. Bundesliga ist der VfL Bochum zu Gast bei Darmstadt 98. Ein Sieg würde den Aufstieg wahrscheinlicher machen. Der Ticker.

Mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 kann der VfL Bochum den Aufstieg fast schon klar machen. Trainer Thomas Reis nimmt zwei Änderungen in der Startelf vor. Für den verletzten Torwart Manuel Riemann spielt Patrick Drewes und gibt damit sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Am Sky-Mikrofon gab Riemann bekannt, dass er noch in dieser Zweitliga-Saison ins Tor zurückkehren will. „Mein persönliches Ziel ist, dass ich am letzten Spieltag nochmal spielen kann“, sagte der Torhüter am Montag vor dem Abendspiel.

Bochum-Tortwart Manuel Riemann will zum Saisonende zurückkehren

Riemann kuriert derzeit einen Mittelhandbruch aus. Sein Ausfall schmerzt ihn sehr, wie der 32-Jährige mit einem Vergleich verdeutlichte. „Bei der Formel 1 fährt ja auch keiner das Auto bis kurz vor die Ziellinie und sagt dann: Fahr du drüber." Er wolle ganz nah bei der Mannschaft sein, „bei jedem Training und bei jedem Spiel“, sagte Riemann. Und: „Es ist mein Lebenstraum, in der Bundesliga zu spielen.“

Zudem rotiert Linksverteidiger Danilo Soares nach zwei Spielen wieder in die Startformation. Herbert Bockhorn, sein Vertreter, rückt eine Reihe vor und übernimmt den offensiven Flügel. Etwas überraschend nur auf der Bank sitzt daher zunächst Danny Blum.

Hier geht es zum Live-Ticker: