Live! Der VfL Bochum muss bei Dynamo Dresden punkten

Die VfL-Spieler Anthony Losilla (l.) und Manuel Riemann bauen sich für das Spiel in Dresden auf.

Dresden. Der VfL Bochuum steht nach der Heimniederlage gegen Stuttgart unter Druck. Bei Schlusslicht Dresden hilft nur ein Sieg weiter. Der Live-Ticker.

Und aufs Neue: Fußball-Zweitligist VfL Bochum bestreitet an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) ein weiteres Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis geht es zum Tabellenletzten Dynamo Dresden. Dem VfL droht im Fall einer weiteren Niederlage der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Im Jahr 2020 konnte die Mannschaft nur eine von vier Partien gewinnen. Der VfL tritt auf der Stelle und steht in Dresden stark unter Druck.

Silvere Ganvoula, der zuletzt bemühte, aber im Abschluss glücklose Torjäger der ersten Saisonhälfte, rotierte erstmals jenseits von Sperren auf die Bank. Für ihn stürmt in Dresden HSV-Leihgabe Manuel Wintzheimer.

Zweite Änderung: Tom Weilandt musste verletzt in Bochum bleiben. Für ihn aber rückte nicht der zu erwartende Robert Zulj (Bank) in die Anfangsformation, sondern der defensivere Vitaly Janelt. Der Mittelfeldmann zählte nach dem Jahreswechsel zum Stamm, hatte beim Auswärtsspiel in Wiesbaden aber einen schwarzen Tag und wurde daher gegen Stuttgart nicht berücksichtigt.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: