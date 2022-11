Die Mitgliederversammlung des VfL Bochum im Live-Ticker

Bochum Kommt es zur Kampfabstimmung beim VfL Bochum? Vor der Mitgliedersammlung ist die Stimmung angespannt. Es treten zwei Kandidaten an.

Erstmals in der Geschichte des VfL Bochum kommt es bei der Mitgliederversammlung des VfL Bochum zu einer Kampfabstimmung um das Amt des Präsidenten. Der „Wahlkampf“, wenn man das so nennen will, biegt auf die Zielgeraden: An diesem Dienstagabend (ab 19 Uhr) wird bei der Mitgliederversammlung des VfL Bochum das Präsidium für die kommenden vier Jahre gewählt. Es stehen zwei Kandidaten und deren Unterstützer zur Wahl. Auf der einen Seite steht das Team um den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Villis, auf der anderen Seite das Team um den langjährigen Vereinsarzt Karl-Heinz Bauer.

Die Mitgliederversammlung im RevierSport-Live-Ticker

Viel Unruhe beim VfL Bochum

Es köchelt seit Wochen beim VfL. Während Bauer von „Angst“ sprach, „dass es mit dem Verein bergab geht“, äußerte Villis seine „große Sorge, dass es bei uns gerade so viel Unruhe gibt“. Fans debattieren im Netz, Mitarbeiter diskutieren im Büro, Gremien tagen, Sponsoren klopfen an. Wer ist für wen? „Es ist eine demokratische Wahl, keine Revolution“, betonte Bauer. „Eine Spaltung wird es mit uns nicht geben.“ Villis: „Hoffentlich hat Bauer Recht. Viele fragen schon, was denn hier los ist.“ Der „Weg des Wachstums und der Kontinuität“ sei gefährdet.

Mehr News und Infos zum VfL Bochum

Wie lange die Versammlung dauert ist noch offen. Der Punkt Aussprache könnte sich ziehen. Der Klub kalkuliert, dass in etwa 3700 der 22.000 Mitglieder bei der Versammlung erscheinen werden. Sollen mehr Vereinsmitglieder in den Saal des Ruhrcongress drängen, müsste die Versammlung aus Sicherheitsgründen ausfallen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum