Pléa führt Gladbach zum Sieg - VfL Bochum wacht zu spät auf

Mönchengladbach. Nach dem 5:0 gegen den FC Bayern fährt Gladbach auch ein der Bundesliga einen Sieg ein. Gegen VfL Bochum setzen sich die Fohlen mit 2:1 durch.

Während Gladbachs Offensivspieler Jonas Hofmann mit seinen Teamkollegen feierte, schüttelte Thomas Reis den Kopf. Der Trainer des VfL Bochum hatte am Sonntagabend soeben den zweiten Gegentreffer im Borussia-Park gesehen. In der 40. Spielminute hatte Nationalspieler Hofmann für die Gastgeber getroffen, denen vier Tage nach dem furiosen 5:0-Triumph über den FC Bayern im DFB-Pokal auch in der Fußball-Bundesliga ein Sieg gelang. Durch den 2:1 (2:0)-Erfolg über den Revierklub zum Abschluss des zehnten Spieltags kletterte Gladbach mit nun 14 Punkten auf dem Konto vom zwölften auf den zehnten Rang.

Die Bochumer hingegen mussten nach zuvor drei Pflichtspiel-Siegen in Serie und dem Pokal-Erfolg gegen den FC Augsburg (7:6 n.E.) einen Rückschlag hinnehmen. Der Bundesliga-Aufsteiger bleibt nach der Partie in Gladbach mit zehn Punkten auf Rang 14. Für die beiden Klubs war es das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel seit dem Duell in der Relegation 2011. Damals retteten sich die Fohlen knapp mit 1:0 und 1:1 vor dem drohenden Zweitliga-Abstieg. Auch zehn Jahre später jubelten den Gladbachern im Borussia-Park.

Pleá darf für Gladbach starten - und erzeilt die frühe Führung

In der Startelf der Gastgeber gab es nach der Gala gegen die Bayern nur einen Wechsel: Für Abwehrspieler Jordan Beyer (Muskelverletzung im Oberschenkel) rückte Stürmer Alassane Pléa in die Anfangsformation. Trainer Adi Hütter stellte in der Abwehr von Dreier- auf Viererkette um. Bei den Bochumern gab es gleich fünf Änderungen: Torwart Riemann, der Pokalheld vom Mittwoch, kehrte ins Tor zurück, auch Cristian Gamboa, Vasilios Lampropoulos, Eduard Löwen und Takuma Asano zählten diesmal zur Startelf.

Das 1:0: Alassane Plèa kommt im Duell mit Bochums Erhan Masovic zum Kopfball und trifft. Foto: firo

Die Borussen, die in der vorherigen beiden Liga-Spielen nur einen Punkt geholt hatten, starteten nach dem Pokaltriumph über den Branchen-Primus aus München mit viel Schwung. In der zwölften Minute hatte Joe Scally nach einer Kombination auf der rechten viel Platz zum Flanken. Der 18-Jährige schlug den Ball präzise in die Mitte, wo Pléa lauerte. Der Franzose köpfte unbedrängt zur Führung ein. Er markierte vor 42.361 Zuschauern seinen zweiten Saisontreffer.

Die Bochumer verzeichneten ihre erste Chance in der 17. Minute. Nach einem langen Ball über die linke Seite zog Gerrit Holtmann aus spitzem Winkel ab, der Ball flog rechts am Tor vorbei. Die zweite gute Konterchance des VfL ließ Asano ungenutzt: Die Direktabnahme des Japaners nach einer Flanke von Holtmann misslang (21.). Zuvor hatte Anthony Losilla zunächst einen zweiten Gegentreffer verhindert. Der VfL-Kapitän rettete per Grätsche im Strafraum nach einem Zuspiel von Breel Embolo auf Pléa (18.).

VfL Bochum macht es in den Schlussminuten noch mal spannend

Die Bochumer hielten bis zur Mitte der ersten Halbzeit gut dagegen. Sie agierten bei einigen aussichtsreichen Gelegenheiten aber in der Offensive zu fahrig und in der Defensive zu nachlässig. So war es auch vor dem 0:2. Kapitän Lars Stindl bediente Hofmann, der den Ball aus leicht spitzem Winkel an den Innenpfosten hämmerte, von wo die Kugel ins Tor flog. Gladbachs Christoph Kramer, den noch eine Zerrung plagt, sah „ein gutes Heimspiel“, wie der frühere VfL-Profi in der Pause bei DAZN sagte: „Gegen Bochum wäre ich gerne dabei gewesen.“

Nach dem Wechsel hatte Pléa das 3:0 auf dem Fuß. Er verpasste das Tor mit einem Flachschuss nur knapp (53.). Auf der Gegenseite traf Lampropoulos nach einer Ecke nur den Pfosten (71.). Am Ende wurde es noch einmal spannend, weil Danny Blum mit einem präzisen Freistoß nahe der Strafraumgrenze aus halbrechter Position in den Winkel verkürzte (86.). Es blieb jedoch beim 2:1.

Weiter geht es für die Bochumer am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Gladbacher müssen bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Mainz 05 antreten. Dann haben sie die Chance, noch vor der Länderspielpause in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum