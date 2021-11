Live-Ticker Live! VfL Bochum in Leverkusen mit einer Startelf-Änderung

Leverkusen. Der VfL Bochum ist bei Bayer Leverkusen gefordert. Kann der Aufsteiger seinen Positivtrend fortsetzen? Das Spiel im Live-Ticker.

Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Bundesliga-Spielen hat sich der VfL Bochum in der Tabelle aus der Abstiegszone nach oben gearbeitet. Der Aufsteiger belegt mit mit 13 Punkten den zwölften Platz. An diesem Samstag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis beim Tabellensechsten Bayer Leverkusen an, der keine seiner vergangenen fünf Liga-Partien gewann.

Reis setzt auf die erwartete Startelf, im Vergleich zum Spiel gegen Hoffenheim (2:0) gibt es nur eine Änderung. Für den verletzten Danny Blum beginnt Christopher Antwi-Adjei. Milos Pantovic, gegen Hoffenheim eingewechselt und der Mann des Spiels, muss sich erneut mit der Joker-Rolle zufrieden geben. Reis setzt mit den schnellen Takuma Asano und Antwi-Adjei auf den Flügeln auf das bevorzugte Tempospiel bei Umschaltsituationen.

Bayer Leverkusen wieder mit Wirtz

Bei Bayer Leverkusen kehrt wie erwartet Jung-Nationalspieler Florian Wirtz nach auskurierter Verletzung in die Startelf zurück. Zudem rotieren nach dem 1:1 bei Hertha BSC Abwehrmann Daley Sinkgraven und Offensivkraft Nadiem Amiri in die Anfangsformation. Für sie müssen Hincapie und Palacios auf die Bank, Paulinho zählt nicht zium Kader.

Ebenso wenig wie Top-Torjäger Patrik Schick. Der Mittelstürmer schaffte es ebenso noch nicht in den Kader wie sein Mittelstürmer-Kollege Lucas Alario und Mittelfeldmann Charles Aranguiz. Auch Karim Bellarabi zählte, ebenfalls nach Verletzungspause, noch nicht zum Bayer-Aufgebot.

Rund 3000 Fans aus Bochum haben sich Tickets, teils auch verteilt in der BayArena, für das Auswärtsspiel gesichert. Bereits eine Stunde vor Anpfiff sorgen zahlreiche VfL-Anhänger im Gäste-Fanblock für Stimmung.

Die Startaufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Andrich, Demirbay - Diaby, Amiri - Adli, Wirtz

Bochum: Riemann - Stafylidis, Masovic, Lampropoulos, Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Polter, Antwi-Adjei.

Hier geht es zum Live-Ticker:

