VfL Bochums Trainer Thomas Letsch steckt mit seinem Verein in einer Krise.

Live-Ticker Live! Zwei Stammkräfte kehren beim VfL Bochum in Köln zurück

Köln. Der VfL Bochum braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. Beim 1. FC Köln kann Trainer Thomas Letsch auf wichtige Spieler setzen. Der Live-Ticker.

Zwei Spiele wurde Anthony Losilla beim VfL Bochum schmerzlich vermisst. Der Kapitän des Klubs, der an diesem Freitag seinen 37. Geburtstag feiert, hat seine Rot-Sperre, die er nach einem rüden Foul in der Partie gegen den SC Freiburg kassiert hatte, abgesessen. Rechtzeitig zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (20.30 Uhr/DAZN) kehrt der französische Publikumsliebling in die Startelf zurück.

Losilla ist nicht der einzige Spieler, auf den Trainer Thomas Letsch zuletzt verzichten musste. Der Abwehr fehlte ja auch ihr Chef, Ivan Ordets, der erkältet war – auch er ist in Köln wieder zurück. Er ersetzt Keven Schlotterbeck, der zunächst auf die Bank muss. Sein Nebenmann in der Innenverteidigung: Erhan Masovic.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie 1. FC Köln - VfL Bochum

Für den zentralen Mittelfeldspieler Losilla hingegen muss Philipp Förster seinen Platz räumen, Kevin Stöger rückt im Vergleich zur 0:2-Derbypleite gegen Schalke 04 am vergangenen Wochenende eine Position weiter nach vorne. Der dritte Wechsel: Konstantinos Stafylidis wird für Saidy Janko auf der rechten Seite verteidigen.

Für den VfL ist die Partie beim ebenfalls kriselnden FC immens wichtig. Zuletzt waren die Bochumer ja auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, weil sie vier Spiele in Serie verloren haben – um die Klasse zu halten, sollte in Köln mindestens ein Remis eingefahren werden. „Es ist wichtig, sich nicht in die eigene Tasche zu lügen, sondern sich der Situation zu stellen. Wir hatten uns eine tolle Situation erarbeitet, die haben wir uns jetzt wieder kaputtgemacht“, sagte Trainer Letsch unter der Woche.

Der 54-Jährige geht davon aus, dass auch seine Spieler den sportlichen Ernst der Lage verstanden haben. „Die Jungs haben sehr konzentriert gearbeitet und waren auch sehr kritisch. Deswegen kann man schon von einer Reaktion sprechen“, sagte Letsch mit Blick auf die Trainingswoche. Er weiß aber auch: „Die Reaktion muss natürlich jetzt am Freitag in Köln kommen.“

So spielt der VfL Bochum: Riemann – Soares, Masovic, Ordets, Stafylidis – Losilla, Osterhage – Stöger – Antwi-Adjei, Hofmann, Asano

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum