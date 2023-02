Live! Bochum schläft bei Ecke - Freiburg führt 1:0

Die Bochumer beackern den SC Freiburg in ihrem Bundesliga-Heimspiel.

Bochum. Fünf Heimspiele hat der VfL Bochum in Folge gewonnen. Klappt es gegen den SC Freiburg auch mit dem sechsten Streich? Der Live-Ticker.

Den VfL Bochum und den SC Freiburg trennen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga 18 Punkte. Die Rollen vor dem Heimspiel des VfL an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind also klar verteilt - verstecken aber wollen sich die Bochumer gegen den Tabellenvierten im Ruhrstadion nicht, entsprechend forsch ist die Aufstellung, die Trainer Thomas Letsch auf den Rasen schickt.

Denn die Frage, wie denn nun Mittelfeldspieler Philipp Förster (krank) zu ersetzen ist, beantwortet der 54-jährige Coach mit einem weiteren gelernten Stürmer auf dem Platz. Simon Zoller rückt auf die zentrale, offensive Mittelfeldposition hinter Angreifer Philipp Hofmann. Bei Bayern München am vergangenen Samstag, als der VfL lange Zeit ansprechend spielte, agierte Zoller über die rechte Außenbahn.

Dort hatte er Takuma Asano vertreten. Der japanische Nationalspieler rückt zurück in die Startelf, über die linke Flügelseite wird erneut der quirlige Christopher Antwi-Adjei angreifen.

VfL Bochum: Keven Schlotterbeck spielt gegen seinen Stammverein

Ansonsten nimmt Trainer Letsch drei weitere Änderungen vor. Pierre Kunde Malong bleibt zunächst draußen, dafür ist Spielmacher Kevin Stöger wieder mit von der Partie. Auch in der Viererkette war der Übungsleiter zum Handeln gezwungen. Innenverteidiger Erhan Masovic soll zunächst einen Infekt vollständig auskurieren. Daher nimmt Leihgabe Keven Schlotterbeck gegen seinen Stammverein aus dem Breisgau wieder den Platz neben Ivan Ordets ein. Auf der linken Abwehrseite kehrt Danilo Soares für Konstantinos Stafylidis.

Bochums Keven Schlotterbeck feiert mit Ivan Ordets. Foto: Getty

Nicht im Kader, als einziger gesunder Feldspieler: Jacek Goralski. Dominique Heintz hingegen nimmt den freigewordenen Kaderplatz von Masovic ein.

So spielt der VfL Bochum: Riemann - Soares, Schlotterbeck, Ordets, Janko - Losilla, Stöger - Antwi-Adjei, Zoller, Asano - Hofmann

