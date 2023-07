Live! 1:0! Der VfL Bochum führt früh gegen den SC Verl

Verl. VfL-Trainer Thomas Letsch steigert Intensität und Ansprüche. Nach einem Oberligisten wartet ein Drittligist. Das Spiel im Live-Ticker.

Wenn der VfL Bochum zum Test beim Drittligisten SC Verl antritt, werden die Spieler unter Ausschluss der Zuschauer auflaufen. Das Spiel ist aber natürlich kein Geheimtest. Fans können das Spiel im Stream anschauen. In Verl wird aber derzeit am Stadion gewerkelt, so dass zwar die Mannschaften auf den Platz, aber die Fans des Fußball-Bundesligisten nicht auf die Tribüne dürfen.

Zweiter Testlauf heute, wir gastieren um 15 Uhr beim @SCVerl! Aufgrund der Umbaumaßnahmen vor Ort leider ohne Fans, ihr könnt aber im Livestream auf 1848TV und YouTube dabei sein✌️👀 #meinVfL #SCVBOC

Der VfL Bochum testet mit steigendem Schwierigkeitsgrad

VfL-Trainer Thomas Letsch nahm die Umstände gelassen: "Es wird weniger Atmosphäre sein, dafür ein Gegner, der höherklassiger ist." Die Begegnung gegen Verl, die seit Juni in Alexander Ende seit Anfang des Monats einen neuen Trainer haben, fügt sich in einen Testspielzyklus ein, die mit dem 9:2-Sieg gegen den Oberligisten Kickers Emden startete und am kommenden Freitag (18 Uhr) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf eine weitere Steigerung in den Ansprüchen erfährt.

SC Verl gegen den VfL Bochum: Hier geht es zum Liveticker:

Hohe Intensität beim Training an der Castroper Straße

Wie sehr Verl den VfL fordern wird, wie dynamisch die Bochumer auftreten werden, ist spannend. Konnte Verls neuer Trainer das Spiel seiner Mannschaft schon prägend ändern, ist eine Frage. Wie sehr sich die hohe Intensität im Training aktuell auf die Spritzigkeit der Bochumer Spieler aus wirkt eine andere. Trainer Letsch sieht jedenfalls keinen Grund, die Intensität mit mehreren Einheiten am Tag herunterzufahren: "Es gibt keinen Grund, in der zweiten Woche so früh frei zu machen", sagte Letsch. "Wir wissen ja, für was wir trainieren."

VfL Bochum: Letsch hat im Test gegen Verl mehr Möglichkeiten

Personelle Veränderungen gibt es im Vergleich zum Test gegen Kickers Emden auch: Neuzugang Matus Bero ist in Verl dabei und steht offenbar vor seinem Debüt beim VfL.

