0:0 - Bochums U19 überrascht, BVB verpasst Spitze

Bochum. WM-Pause im Revierfußball? Nicht in der Jugend. Am Samstag forderte der VfL Bochum Borussia Dortmund in der U19 heraus. Das Derby endete 0:0.

Zehnter Spieltag in der U19-Bundesliga: Im Revierduell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund gab es keinen Sieger. 0:0 hieß es nach 90 Minuten. In der ersten Hälfte gab es gute Chancen für beide Teams, nach der Pause verflachte das Spiel durch viele Wechsel und Highlights gab es nicht mehr. Für die Bochumer war das Unentschieden ein Achtungserfolg, der BVB ärgerte sich über den verpassten Sprung an die Tabellenspitze.

Denn in Köln gab es eine Riesenüberraschung - ebenfalls in einem Derby: Der abstiegsbedrohte FC Viktoria Köln kämpfte aufopferungsvoll und feierte nach Schlusspfiff tatsächlich einen 2:0-Sieg über Tabellenführer 1. FC Köln, der bis dahin acht von neun Saisonspielen gewonnen hatte. Per Doppelschlag kurz nach der Pause entschied die Viktoria das Spiel. Erfolgreich waren Kaden Nana Kwaku Attakora Amaniampong (53.) und Romeo Aigbekaen (58.). Trotzdem bleibt Köln Tabellenführer, allerdings nun punktgleich mit Dortmund und nur noch zwei Punkte vor Schalke. Die königsblaue U19 hatte den SC Verl souverän mit 5:1 (2:0) besiegt. (RS)

