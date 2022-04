Bundesliga Live! Haaland per Elfmeter - BVB verkürzt gegen Bochum

Dortmund. Revierduell in der Bundesliga! Ab 15.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund den VfL Bochum, der den Klassenerhalt schaffen kann. Der Live-Ticker.

Paukenschlag beim VfL Bochum: Trainer Thomas Reis verzichtet beim Derby in Dortmund auf seinen umworbenen Stammverteidiger Armel Bella Kotchap. Der 20-Jährige zählt trotz der Ausfälle von zwei Defensivstrategen, den Linksverteidigern Konstantinos Stafylidis und Danilo Soares, nicht zum Kader des Aufsteigers. Nach Informationen dieser Redaktion fiel die Entscheidung bereits am Freitag nach dem Abschluss-Training. Verletzt oder krank soll Armel Bella Kotchap nicht sein.

In der Startelf nahm Reis nach dem 0:2 gegen Augsburg vier Wechsel vor. Erhan Masovic spielt für Bella Kotchap in der Innenverteidigung neben Maxim Leitsch, links verteidigt Herbert Bockhorn für Soares, rechts bleibt Cristian Gamboa im Team. Im Zentrum vertraut Reis Milos Pantovic, der für den Ex-Dortmunder Patrick Osterhage in die Startelf rotiert. Weiterhin im Zentrum spielen Anthony Losilla und Elvis Rexhbecaj. Ganz vorne startet Sebastian Polter für Simon Zoller (Bank). Auf den Flügeln bleiben Takuma Asano und Gerrit Holtmann erste Wahl. Sie sollen mit ihrem Tempo für gefährliche Umschaltmomente sorgen.

BVB startet mit Bynoe-Gittens

Erneut darf ein vielversprechendes Talent bei Borussia Dortmund sein Startelf-Debüt geben: Im B1-Derby gegen den VfL Bochum beginnt der 17-jährige Jamie Bynoe-Gittens in der Offensive. Anstelle des gelbgesperrten Emre Can beginnt Axel Witsel, der seinen Infekt überwunden hat. Ansonsten gibt es keine Änderungen beim BVB – Trainer Marco Rose hatte ja schon tags zuvor verkündet, dass sich „die Mannschaft seit zwei, drei Wochen im Prinzip von allein aufstellt“. Gleich zehn Profis stehen ihm wegen Verletzungen oder Sperren nicht zur Verfügung.

Das Tor hütet Marwin Hitz anstelle des verletzten Gregor Kobel, innen verteidigen Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou, rechts Marius Wolf und links Raphael Guerreiro. Im Zentrum agiert Witsel neben Jude Bellingham, für die offensiveren Impulse sollen Julian Brandt, Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens sorgen – und das Sturmzentrum besetzt Erling Haaland. Auf der Bank sitzen Ersatztorhüter Roman Bürki sowie Nico Schulz, Youssoufa Moukoko, Reinier, Felix Passlack, Marin Pongracic, Tom Rothe und Antonios Papadopoulos.

