Live! VfL Bochum beim FC Bayern mit einem Startelf-Wechsel

Kann Trainer Thomas Letsch mit dem VfL Bochum in München überraschen?

München Der VfL Bochum ist im Spiel beim FC Bayern klarer Außenseiter. Ist dennoch heute eine Überraschung in München drin? Die Partie im Live-Ticker.

Der VfL Bochum hofft auf eine große Überraschung: An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch beim FC Bayern München. „Wir sind der krasse Außenseiter. Es ist eine der schwierigsten Aufgaben der Saison“, sagte Letsch. „Aber wir wollen die, zugegebenermaßen kleine, Chance nutzen, dort etwas zu holen.“ Der deutsche Serienmeister belegt nach Punkten (10) gleichauf mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen Platz zwei, die Bochumer haben in dieser Saison erst drei Zähler erspielt.

Diese verbuchte der VfL durch die Remis gegen Dortmund (1:1), in Augsburg (2:2) und gegen Frankfurt (1:1). Drei Spiele, in denen die Bochumer mit hohem läuferischen Aufwand und vor allem intensivem Pressing ihren Gegnern große Probleme bereiteten. Dreimal hintereinander hatte Letsch dieselbe Startelf aufgeboten, nun gibt es in München eine Änderung: Christopher Antwi-Adjei beginnt, während Philipp Hofmann, der seit zwölf Spielen nicht mehr getroffen hat, zunächst auf der Bank sitzt.

VfL Bochum setzt wohl auf Konter

Die Dreier-Abwehrkette vor Torwart Manuel Riemann bilden Erhan Masovic, Ivan Ordets und Bernardo. Auf der rechten Außenbahn spielt Felix Passlack, auf der linken Maximilian Wittek. Im defensiven Mittelfeld soll Kapitän Anthony Losilla für Stabilität sorgen, auf den offensiveren Positionen vor ihm agieren Kevin Stöger und Matus Bero. Mit den zwei schnellen Angreifern Antwi-Adjei und Takuma Asano hofft Letsch in München vermutlich auf Konterchancen.Keven Schlotterbeck, der sich gegen Frankfurt eine Schulterblessur zugezogen hat, steht nicht im Kader. Noah Loosli zählt diesmal zum VfL-Aufgebot.

So spielt der VfL Bochum:

Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Bernardo - Stöger, Bero - Asano, Antwi-Adjei

