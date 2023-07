Live! VfL Bochum bestreitet ersten Test gegen Kickers Emden

Gevelsberg. Der VfL Bochum absolviert um 18 Uhr den ersten Test vor der Saison. Gegner ist Oberligist Kickers Emden. Hier gibt es den Live-Ticker.

In Gevelsberg bestreitet der VfL Bochum an diesem Dienstagabend (18 Uhr) das erste Vorbereitungsspiel auf die anstehende Bundesliga-Saison. Gegner im Stadion am Stefansbachtal, wo sonst der FSV Gevelsberg spielt, ist Kickers Emden. Die Ostfriesen sind im vergangenen Jahr chancenlos aus der Regionalliga Nord abgestiegen und spielen nun in der Oberliga Niedersachsen - wollen aber schleunigst wieder aufsteigen.

Während des Spiels präsentieren die Bochumer auch zum ersten Mal live die neuen Trikots. Vor drei Wochen waren Mitarbeiter des VfL Bochum in Gevelsberg, um den Rasenplatz zu begutachten. Er muss in einem guten Zustand sein, damit der VfL dort antritt. „Die Stadt hat in dem Punkt gute Arbeit geleistet“, sagte Bauermeister. Die vergangenen sechs Wochen wurde der Platz nicht genutzt.

Die wichtigsten Geschehnisse auf dem Rasen tickern wir hier in diesem Artikel

Live-Ticker zwischen VfL Bochum und Kickers Emden

17 Uhr: Hallo zusammen. Um 18 Uhr bestreitet der VfL Bochum sein erstes Testspiel gegen Oberligist Kickers Emden.

