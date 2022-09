Bochum. Am Donnerstag äußerten sich Klub-Chef Hans-Peter Villis, Sportchef Patrick Fabian und Trainer Thomas Reis. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Patrick Fabian ist als Nachfolger von Sebastian Schindzielorz seit dem 1. September neuer Sport-Geschäftsführer des VfL Bochum. Der Live-Ticker zur Pressekonferenz mit seiner offiziellen Vorstellung zum Nachlesen:

13.09 Uhr: Und damit enden die beiden Pressekonferenzen in Folge.

13.05 Uhr: Reis sagt: "Ich nehme das sehr persönlich. Ich werde nie herausfinden, wer die Informanten sind und ob sie den Mut hätten, mir das alles ins Gesicht zu sagen. Meine Person wird in ein Licht gerückt, das ich nicht verdient habe. Alles, was geschrieben wird, ärgert mich maßlos." Vor allem der Vorwurf der Geldgier hätte ihn getroffen. Reis ergänzt: "Selbst wenn es so gewesen wäre, wie lang wäre diese Geschichte jetzt her?"

13.04 Uhr: Reis und Fabian werden gefragt, ob sie eine "Krawatte" hätten wegen der Schalke-Gerüchte. Fabian wiederholt, der ganze Klub müsse die Nebengeräusche ausblenden.

13.02 Uhr: Patrick Fabian wird neben Thomas Reis auf der Bank sitzen. Fabian war einst Spieler unter Reis und ist nun sein direkter Vorgesetzter.

12.57 Uhr: Der VfL Bochum wird im Laufe des Tages die Verpflichtung eines dritten Torhüters verkünden. Es handelt sich um Marko Johannsson vom Hamburger SV.

12.55 Uhr: Reis spricht über Werder Bremen: "Darüber bin ich froh." Werder habe die Stabilität in der Defensive noch nicht hinbekommen. "Unsere Aufgabe ist es zu wissen, wie Bremen spielt. Sie werden uns zustellen, pressen, sie kommen mit einer Euphorie. Wir haben Lösungen trainiert, wollen unser Heil auch in der Offensive suchen. Es darf aber keinen Schlagabtausch geben, da hat Bremen aktuell das glücklichere Händchen."

12.53 Uhr: Reis über einen möglicherweise besonderen Druck in den Spielen gegen Bremen und Schalke: "Ich möchte mit der Mannschaft punkten. Sie ist intakt. Wir haben gesprochen, dass wir die Dinge angehen wollen. Was danach passiert, interessiert mich einen feuchten... Es wird kein Ultimatum geben. Wir wollen den VfL weiter voranbringen. Ich hoffe, dass der Zusammenhalt bleibt. Was gegen meine Person geschrieben wird, kann ich nicht ändern und verhindern."

12.51 Uhr: Reis: "Wir wollen am Samstag versuchen, die ersten Punkte zu holen."

12.50 Uhr: Reis sagt klar, es hätte keine Anfrage des FC Schalke 04 gegeben. Er sei ja im Sommer auch in Wolfsburg im Gespräch gewesen. Reis: "Ich kann in den Spiegel schauen. Ich hoffe, der Fokus wird auf Bremen gelegt. Wenn sich ein Zuschauer gegen meine Person äußern will, soll er das machen."

12.49 Uhr: Erste Frage bezieht sich auf Schalke 04. Reis: "Ich habe die Nachricht gestern bekommen. Mein Handy stand nicht still. Ich war sehr überrascht, habe gedacht: Spielen wir gegen Schalke oder Bremen? Ich habe meine Verträge immer respektiert und akzeptiert. Ich bin Trainer des VfL Bochum und will das noch lange bleiben. Man soll mich an der sportlichen Leistung messen. Wenn ich dann als geldgierig dargestellt werde, finde ich das nicht in Ordnung."

12.48 Uhr: Reis spricht zunächst über das Personal: Drei Spieler fallen aus, sagt der Trainer kurz.

12.45 Uhr: Jetzt spricht Thomas Reis über das Spiel gegen Werder Bremen am Samstag. Bisher sind 25.800 Tickets abgesetzt.

12.41 Uhr: Die Pause dauert noch an.

12.37 Uhr: Nun beginnt eine kurze Pause für einen Fototermin mit Villis und Fabian. Danach folgt eine Pressekonferenz mit Thomas Reis.

12.36 Uhr: Villis: "Man kann nicht jede Info, jede Foren-Diskussion, jedes Gerücht als Verein kommentieren. Wir wissen, dass es Unruhe gibt, aber wir haben uns auf den sportlichen Bereich konzentrieren. Wir haben nicht zu 100 Prozent alles richtig gemacht, aber auch nicht alles falsch."

12.34 Uhr: Fabian: "Natürlich war ich bisher in die Vertragsgespräche eingebunden. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Kader die Klasse halten können." Villis ergänzt: "Das ist unser Kader, nicht Sesis Kader oder Patricks Kader. Das ist der Kader des VfL Bochum."

12.32 Uhr: Fabian sagt, er wolle zügig die Stelle des Leiters des Nachwuchsleistungszentrums besetzen: "Steht ganz oben auf der Agenda."

12.31 Uhr: Fabian über die Turbulenzen an seinem ersten Arbeitstag: "Ich nehme die Situation so, wie sie ist. Wir sollten den Fokus auf den Sport legen, alles andere auszublenden, um Ergebnisse zu erzielen."

12.30 Uhr: Fabian über Kontakte zu den Führungsspielern: "Heute hatte ich noch keine Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Ich glaube, dass der Mannschaft bewusst ist, dass es nur um die Leistung am Wochenende geht."

12.29 Uhr: Fabian erklärt, was bisher seine Aufgabe als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung waren.

12.28 Uhr: Nachfrage, ob Reis für beide Ligen verlängern soll. Villis: "Mit der Zweiten Liga beschäftigen wir uns aktuell nicht."

12.27 Uhr: Fabian wiederholt auf die Frage, wie die Reis-Frage den Fans erklärt werde: "Wir wollen das nicht groß kommunizieren. Das sind Nebengeräusche, die uns begleiten. Der Fokus sollte auf Bremen liegen und nicht auf Gerüchten, die Schalke oder andere Klubs betreffen."

12.26 Uhr: Villis ergänzt, es gebe kein Ultimatum für Reis für die Spiele gegen Bremen und auf Schalke.

12.25 Uhr: Fabian zur Frage, ob er einen Reis-Rauswurf im September ausschließen kann: "Wir sind nicht hier, um Ultimaten auszusprechen. Wir sind hier, um für den VfL Bochum die besten Ergebnisse zustande zu bringen. Und das in Zusammenarbeit mit Thomas Reis. Von dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, bin ich überzeugt davon, dass wir am Samstag gewinnen können."

12.24 Uhr: Villis: "Sie können einen Verein nicht nach Gefühl und Wellenschlag führen. Wir werden nicht, nur weil der Druck von außen größer wird, unsere Richtung ändern. Auch das gehört zu einer guten Unternehmensführung. Wir haben das Vertrauen in Thomas Reis."

12.23 Uhr: Fabian: "Sesi hat mir alles Gute gewünscht, viel Erfolg und ein gutes Händchen." Fabian über Reis: "Unser Wunsch ist es, mit Thomas weiterzuarbeiten. Das haben wir dementsprechend kommuniziert." Die Verhandlungen seien unterbrochen und sollen im Winter fortgesetzt werden.

12.22 Uhr: Weiter geht es um ein mögliches Angebot von Schalke 04 für Thomas Reis. Villis: "Ich werde keine weiteren Kommentare dazu abgeben. Das sind Interna, die Interna bleiben. Wir haben immer betont, dass wir mit Thomas Reis weiterarbeiten wollen. Das ist auch heute der Fall. Ich kann wiederholen, was Patti gesagt hat: Wir konzentrieren uns aufs Sportliche, nicht auf Personalien."

12.19 Uhr: Fabian wiederholt noch einmal, dass die Verhandlungen mit Thomas Reis über eine Vertragsverlängerung bis zur Winterpause vertagt wurden.

12.18 Uhr: Fabian über seine konkreten Schritte in den kommenden Tagen, um die Fans zu beruhigen. "Was am Wochenende von den Rängen kommen könnte, weiß ich nicht. Ich kann mit Trainer und Trainerteam beeinflussen, was die sportliche Performance angeht."

12.17 Uhr: In der zweiten Frage geht es um Thomas Reis und die Kontaktaufnahme zum FC Schalke 04 im Sommer. "Ich will aus unruhigeren Zeiten ruhige Zeiten machen. Es ist für den VfL Bochum essenziell, ein ruhiges Umfeld zu haben, alle Nebengeräusche auszublenden."

12.15 Uhr: In der ersten Frage geht es noch nicht um die Zukunft von Thomas Reis. Fabian redet über den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme. "Die erste Kontaktaufnahme war Anfang Juni, dort wurde abgeklopft, ob es für mich generell vorstellbar wäre. Dann ging es in intensivere Gespräche."

12.14 Uhr: Fabian ist mit seiner ersten Ansprache beendet. Pressesprecher Jens Fricke klärt einige organisatorische Hinweise.

12.13 Uhr: Fabian ist seit 22 Jahren in unterschiedlichen Rollen beim VfL Bochum aktiv. "Ich kenne die Palette des aktiven Fußballs und habe danach auch alles dahinter kennenlernen dürfen. Es erfüllt mich mit unheimlich viel Stolz."

12.13 Uhr: Fabian: "Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Villis, für das Vertrauen. Und ich bedanke mich bei Sebastian, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, und wünsche ihm alles Gute. Ich mag die Herausforderung, es wird eine spannende Herausforderung."

12.12 Uhr: Villis betont zum Abschluss, Fabian sei ein Teamplayer.

12.11 Uhr: Patrick Fabian habe sich nach dem Karriereende fort- und ausgebildet und dem Aufsichtsrat in zahlreichen Sitzungen seine Visionen vorgestellt.

12.09 Uhr: Villis: "Wir haben sowohl intern als auch extern geschaut, was einen Nachfolger für Sebastian Schindzielorz betrifft."

12.07 Uhr: Hans-Peter Villis, Vorsitzender des Aufsichtsrats, begrüßt die Journalisten und bedankt sich zunächst noch einmal bei Sebastian Schindzielorz, der am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag hatte. (aer)

