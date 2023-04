Live! VfL Bochum gegen BVB: Das Derby heute im Live-Ticker

Für Bochum und den BVB geht es im Derby um fast alles Am Freitagabend empfängt der VfL Bochum den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Ausgangslage ist brisant: Der BVB muss gewinnen, um die Tabellenspitze zu halten, Bochum braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Über die Ausgangslage, die Form und die Erwartungen an das Spiel diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge von Fußball inside mit Bochum-Reporter Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Bochum. Vorhang auf für das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und dem BVB. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Das Derby heute im Live-Ticker.

Borussia Dortmund will im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorlegen. Der BVB tritt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum an und ist dort klarer Favorit. Mit einem Sieg beim Ruhrgebiets-Rivalen würden die Dortmunder der Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend auf vier Punkte vergrößern. Die Bayern spielen erst am Sonntag gegen Hertha BSC.

Flutlichtkracher anne Castroper! Alles raushauen für ein erfolgreiches #BOCBVB!



https://t.co/ysoGu0lNdY pic.twitter.com/UkHOM3iWhw — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) April 28, 2023

Für die Bochumer geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der VfL liegt bei noch fünf ausstehenden Partien als Tabellen-15. zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz.

Die Bochumer müssen darauf hoffen, im Ruhrstadion zu alter Stärke zurückzufinden. Unter Thomas Letsch hatte der VfL Bochum die ersten fünf Spiele zu Hause gewonnen, doch diese Stärke ist längst verloren gegangen. Zuletzt nährten zwei Heimniederlagen mit insgesamt acht Gegentoren die Zweifel am Klassenerhalt. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kommt nun niemand geringeres als der euphorisierte Tabellenführer aus Dortmund an die Castroper Straße. Ausgerechnet der BVB war im Achtelfinale des DFB-Pokals auch das Team, das die Heimserie der Bochumer beendete.

BVB-Trainer Edin Terzic greift mit Borussia Dortmund nach dem Meistertitel. Zunächst muss heute der VfL Bochum geschlagen werden. Foto: dpa

