Live! VfL Bochum gegen BVB im DFB-Pokal: Anreise, Polizei, TV: Alle Derby-News im Liveblog

Bochum. Es ist ein Revier-Kracher: Der VfL Bochum trifft am Mittwoch im DFB-Pokal auf den BVB. Alle News rund um das Achtelfinale hier im Liveblog.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es am Mittwoch zum Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Das Spiel wird um 20:45 Uhr im Ruhrstadion angepfiffen. Der BVB geht als Favorit ins Rennen.

Die Partie ist seit Wochen restlos ausverkauft, Restkarten gibt es nicht mehr. 27.599 Zuschauer werden heute Abend dabei sein. Rund 3000 davon werden dem BVB die Daumen drücken. Stadionöffnung ist um 18:45 Uhr.

Anhänger des VfL Bochum treffen sich um 17 Uhr zu einem Fanmarsch. Organisiert ist der Fanmarsch vom "Kuhhirten" in der Innenstadt bis zum Stadion von den Ultras Bochum. Teilnehmen kann aber ausdrücklich jeder VfL-Anhänger.

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Am Hauptbahnhof Bochum und am Gästeparkplatz werden sich zahlreiche Polizeikräfte einfinden, um Zusammenstöße zwischen den beiden Fanlagern zu verhindern.

Es geht ums Viertelfinale und um viel Prestige: Der VfL Bochum will dem BVB vor heimischer Kulisse „auf die Füße treten“. Das Außenstürmer Christopher Antwi-Adjei vor dem Duell im DFB-Pokal betont. Vor allem für die Fans ist es eine besondere Begnung. Anhänger beider Lager fiebern dem Achtelfinale schon seit der Auslosung entgegen. Heute Abend kommt es endlich zum Showdown. Wir sind live dabei und informieren in diesem Artikel über sämtliche Vorkommnisse rund um die Begegnung.

DFB-Pokal: VfL Bochum gegen Borussia Dortmund live: Die Rahmendaten

Begegnung: VfL Bochum - BVB

Wettbewerb: DFB-Pokal (Achtelfinale)

Datum: Mittwoch, 08.02.2023

Anstoß: 20:45 Uhr Uhr

Ort: Ruhrstadion (Bochum)

TV-Übertragung und Stream: ZDF, Sky

VfL Bochum gegen BVB im DFB-Pokal live: Alle News rund um das Derby im Liveblog

Nur rund 16 Kilometer liegen die Stadien des VfL Bochum und des BVB auseinander. Und auch, wenn der größte Rivale der Dortmunder natürlich der FC Schalke 04 bleibt, hat dieses Duell Blau-Weiß gegen Schwarz-Gelb besondere Brisanz. Dem bis dato letzten Sieg der Bochumer gegen Dortmund in einem Pflichtspiel am 30. April 2022, der zugleich den Klassenerhalt perfekt machte, folgte eine rauschende Party. Sogar eigene T-Shirts gibt es zum spektakulären 4:3-Auswärtserfolg. Mit Dauer-Schmähgesängen stimmten die VfL-Fans ihre Spieler zusätzlich auf das K.o.-Spiel ein.

Im April 2022 feierte der VfL Bochum in Dortmund den Klassenerhalt. Foto: firo

VfL Bochum im eigenen Stadion eine Macht

Ein Weiterkommen ist für Bochum nicht nur sportlich erstrebenswert, sondern auch finanziell sehr attraktiv. Zusätzliche Pokal-Einnahmen haben beim VfL mit vergleichsweise kleinem Etat einen deutlich größeren Effekt als bei den Großclubs der Bundesliga. Dass sich die Bochumer gegen den BVB durchaus Chancen ausrechnen, liegt auch an der Entwicklung unter Coach Letsch.

Als der 54-Jährige den VfL nach dem 7. Spieltag übernahm, war der Club mit einem Punkt Tabellenletzter. Zwölf Partien später haben die von vielen Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Bochumer fünf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

BVB vor Pokalspiel beim VfL Bochum in starker Verfassung

Doch auch beim Gegner aus Dortmund aus Dortmund läuft es aktuell rund. Der BVB gewann die ersten vier Spiele des neuen Jahres und hat sich im Titelrennen zurückgemeldet. Besonders erfreulich: Stürmer Sebastien Haller ist nach seiner Krebserkrankung zurück und traf beim 5:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg erstmals.

VfL Bochum gegen BVB: Das müssen Fans bei der Anreise beachten

BVB-Fans, die mit dem PKW zum Spiel fahren,sollen von der A40 die Ausfahrt "Stadion" benutzen und direkt an der Ausfahrt links in das Parkhaus "Stadionring" fahren, das exklusiv für Gästefans zur Verfügung steht. Die Parkkosten für Pkw betragen 4 Euro. Die Bezahlung erfolgt nur bargeldlos ohne Parkschein über eine Kennzeichenerkennung. Busse und 9-Sitzer können auf dem Parkplatz neben dem Parkhaus parken. Die Gebühren hierfür betragen 10 Euro.

Wer mit öffentlichen Verkehrmitteln anreist, kann vom Hauptbahnhof Bochum aus die U-Bahn-Linie 308/318 in Richtung Gerthe/Schürbankstraße nehmen, Haltestelle Planetarium. Die Fahrtzeit beträgt 3 Minuten. Der Fahrpreis ist in der Eintrittskarte enthalten. Zu Fuß ist das Vonovia-Ruhrstadion vom Bochumer Hauptbahnhof in ca. 20 Minuten zu erreichen.

Am Hauptbahnhof und auf dem Gästeparkplatz wird die Polizei starke Präsenz zeigen, um Konfrontationen vorzubeugen. Um eine Fantrennung zu gewährleisten, könne es nach Angaben der Bochumer Polizei erfoderlich sein, dass Fangruppen begleitet werden.

Der BVB fährt in Topform zum VfL Bochum. Foto: firo

VfL Bochum: Anhänger treffen sich zum Fanmarsch

Fans des VfL Bochum haben sich für das Pokalspiel gegen den BVB etwas Besonderes ausgedacht. Sie wollen sich bei einem gemeinsamen Fanmarsch zum Ruhrstadion auf das Spiel vorbereiten und somit auch dem Traum vom Endspiel in Berlin weiter befeuern. Organisiert ist der Fanmarsch vom "Kuhhirten" in der Innenstadt bis zum Stadion von den Ultras Bochum. Teilnehmen kann aber ausdrücklich jeder VfL-Anhänger.

Der Bochumer Kuhhirte ist nicht nur eins der berühmtesten Denkmäler in Bochum, sondern auch so etwas wie ein Symbol für den Bochumer Sieg im Jahr 1388 über Dortmund. Damals hatten die Nachbarstädter Vieh gestohlen und die Bochumer holten es sich später wieder zurück. Als Erinnerung daran wird bis heute am letzten April-Wochenende rund um den Kuhhirten das Bochumer Maiabendfest gefeiert.

DFB-Pokal: VfL Bochum gegen den BVB live im TV: Wo wird das Derby übertragen?

Gute Nachricht für Fans des VfL Bochum und des BVB, die nicht im Stadion dabei sein können: Das ZDF zeigt das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund am Mittwoch, 8. Februar (20.45 Uhr). Somit ist das Spiel im Free-TV zu sehen. Darüber hinaus überträgt auch wie gewohnt der Bezahlsender Sky.

VfL Bochum gegen den BVB im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel VfL Bochum gegen BVB im Live-Ticker.

