Tranier Thomas Letsch trifft mit dem VfL Bochum am 20. Bundesliga-Spieltag im Ruhrstadion auf den FC Augsburg.

Bochum Der VfL Bochum empfängt am heutigen Samstag (15.30 Uhr) den FC Augsburg. Der Live-Ticker zum Bundesliga-Duell.

Vor allem dank seiner Heimstärke befindet sich der VfL Bochum auf einem guten Weg zum abermaligen Klassenerhalt. Seit sechs Partien ist die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch im Ruhrstadion ungeschlagen, nur ein Saisonspiel vor heimischer Kulisse ging verloren. Am heutigen Samstag steht diese Serie auf dem Prüfstand: Der FC Augsburg gastiert an der Castroper Straße (15.30 Uhr). Für den VfL ist es die Chance, den Abstand nach unten (acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang) weiter auszubauen und gleichzeitig an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. Vor Anpfiff steht der FCA einen Punkt vor Bochum auf Platz 13.

Während der VfL in der Vorwoche mit 1:3 bei Borussia Dortmund unterlag, kassierte Augsburg eine 2:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern. Das letzte Auswärtsspiel haben die Fuggerstädter allerdings gewonnen, mit 2:1 siegten sie bei Borussia Mönchengladbach. Als die Bochumer zuletzt im eigenen Stadion aufliefen, feierten sie einen 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Dabei rückte das Ergebnis aber in den Hintergrund, gesprochen wurde nach Abpfiff vor allem über den Zaunfahnen-Ärger, den Anhänger aus Stuttgart ausgelöst hatten. Um derartige Vorkommnisse künftig zu vermeiden, appellierten die Verantwortlichen nun noch einmal an die Gästefans aus Augsburg.

