Live! VfL Bochum gegen St. Truiden: Der Test heute im Ticker

Anne Castroper – der VfL-Talk: VfL Bochum zeigt gute Leistung in Augsburg - das sind die Gewinner des Saisonstarts

Bochum. Der VfL Bochum absolviert während der Länderspielpause heute ein Testspiel. Es geht gegen den belgischen Klub VV St. Truiden. Der Live-Ticker.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum nutzt heute die Länderspielpause, um seine Form zu testen. Ab 14 Uhr geht es gegen VV St. Truiden aus der belgischen Jupiler Pro League. Gespielt wird auf dem Leichtathletik-Platz am Vonovia Ruhrstadion. Der Eintritt ist frei.

VfL Bochum gegen VV St. Truiden: Das Spiel heute im Live-Ticker

Klar ist, dass einige Akteure nicht mit dabei sein werden. So sind Takuma Asano, Tim Oermann und Matúš Bero auf Länderspielreise. Erhan Mašović wurde an der Nase operiert. Zudem fehlen Mohammed Tolba, der nach einem Kreuzbandriss weiter in der Reha ist, Gonçalo Paciência, der derzeit noch individuell trainiert, und Mats Pannewig, der ebenso noch Trainingsrückstand hat.

Der Rest ist fit, wie VfL-Trainer Thomas Letsch sagt: „Für die Akteure, die bisher weniger dabei waren, ist es die Chancen sich zu zeigen. Für viele ist es wichtig, mal über 90 Minuten zu gehen. Wir haben derzeit fast keine Verletzten, das ist eine tolle Situation.“

