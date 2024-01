Bochum. Zweiter Test an diesem Wochenende für den VfL Bochum. Nach dem 2:1 gegen Groningen geht es heute gegen Arnheim. Der Live-Ticker zum Spiel.

Nächstes Testspiel für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, dieses Mal vor Fans im Ruhrstadion: Heute trifft der VfL ab 14 Uhr auf den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (15:30 Uhr, Sky) ist es gleichzeitig die Generalprobe für das Team von Trainer Thomas Letsch.

Der Bochumer Coach wird am Sonntag wohl seine vermeintliche Stammformation aufbieten. Am Samstag war das noch anders. Gegen den niederländischen Zweitligisten FC Groningen gab Letsch zahlreichen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Der VfL gewann zwar mit 2:1, überzeugen konnten aber nur wenige Spieler.

VfL Bochum gegen Vitesse Arnheim: Das Testspiel heute im Live-Ticker

Ab 14 Uhr berichten wir in diesem Text über das Bochumer Freundschaftsspiel gegen Arnheim. Trainer Thomas Letsch war am Samstag vor allem mit dem Ergebnis zufrieden. „Es war wichtig, dass wir gewonnen haben und dass wir nach großen Schwierigkeiten zu Beginn des Spiels im Spielverlauf immer besser reingefunden haben. Es waren heute viele Akteure auf dem Platz, die nicht so im Rhythmus waren. Die zweite Hälfte war dann nach einigen Umstellungen deutlich besser und es war auch gut, dass wir nach dem Gegentor zurückgekommen sind.“

14:35 Uhr:

14:32 Uhr: Der Führungstreffer scheint die Gastgeber ermutigt zu haben. Der VfL hat inzwischen mehr Ballbesitz, Arnheim kommt kaum noch in die gegnerische Hälfte.

14:28 Uhr: Antwi-Adjei versucht es aus einem steilen Winkel von links, doch auch dieser Angriff scheitert am Arnheimer Torwart.

14:27 Uhr: Steile Flanke auf Bero, der den Ball allerdings nur über die Latte lenken kann.

14:20 Uhr: Nach einem Konter der Gäste versucht es Boutrah aus gut 18 Metern, doch Riemann kann parieren. Die Bochumer kontern und Antwi-Adjei zieht drauf, der Arnheimer Torwart hält das 1:0.

14:17 Uhr: Arnheim übt Druck auf die Bochumer aus, spielt immer wieder schnell nach vorn, findet aber noch nicht den richtigen Zugriff.

14:09 Uhr: Tor für Bochum! Nach einer Ecke verwandelt Schlotterbeck per Kopf zum 1:0. Zuvor hatte Hofmann das Tor nur knapp verfehlt.

14:07 Uhr: Erster Freistoß für den VfL. Stöger flankt den Ball direkt in die Arme des Keepers.

14:05 Uhr: Die Gäste starten schnell und offensiv, konnten aber von Bernardo an der Strafraumgrenze gestoppt werden.

14:03 Uhr: Anpfiff!

So spielte der VfL Bochum gegen Groningen

VfL Bochum: Rölleke – Soares, Oermann, Loosli, Wittek (46. Tolba) – Passlack (46. Römling), Förster, Daschner, Pannewig (65. Mahmoud), Kwarteng (76. Koerdt), Broschinski

Tore: 1:0 Kwarteng (62.), 1:1 (81.), 2:1 Broschinski (83.)

