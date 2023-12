Live: VfL Bochum gibt sich gegen Wolfsburg optimistisch

Bochum. In den letzten Spielen gegen Wolfsburg unterlag der VfL deutlich. Trainer Letsch glaubt dennoch an sein Team. Die Partie im Ticker.

Noch immer wartet der VfL Bochum in dieser Saison auf den ersten Heimsieg. Generell feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, erst einen Saisonerfolg. Gegen den VfL Wolfsburg soll am Samstagnachmittag endlich auch an der Castroper Straße gejubelt werden.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg: Das Spiel im Liveticker

Nach zuletzt vier Duellen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht es nun gegen eine Mannschaft, die als Favorit ins Ruhrstadion kommen dürfte. Wenngleich der VfL Wolfsburg nicht immer gänzlich überzeugen konnte. Dennoch schnuppern die Niedersachsen an den Europapokal-Plätzen.

Bero wieder im Kader beim VfL Bochum

Beim VfL Bochum kehrt derweil Matus Bero wieder in den Kader zurück, der sich am sechsten Spieltag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzte. Ob er allerdings direkt den Sprung in die Startelf schaffen wird, bleibt abzuwarten. Eine Stunde vor Spielbeginn finden Sie hier die Aufstellung.

