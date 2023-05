Fassungslos: Bochums Philipp Hofmann nach dem 0:2 in Gladbach.

Spielbericht Bitterer Rückschlag für den VfL Bochum - 0:2 in Gladbach

Mönchengladbach. Der VfL Bochum erlebte einen schlimmen Bundesliga-Nachmittag: Er verlor 0:2 bei Borussia Mönchengladbach - während die Konkurrenz punktete.

Es passte ins Bild, dass hinter Torwart Manuel Riemann während der ersten Halbzeit des Spiels im Borussia-Park dunkle Regenwolken aus Westen aufzogen. Das Wetter an einem bis dato recht sonnigen Samstag verschlechterte sich – und dann auch die Lage des VfL Bochum, als Jonas Hofmann für Gladbach in der 35. Minute traf. Der Revierklub geriet im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder in große Bedrängnis. Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage vor 53.797 Zuschauerinnen und Zuschauern belegt Bochum Rang 17, einen direkten Abstiegsplatz.

VfL-Trainer Thomas Letsch hatte acht Tage nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund auf Kevin Stöger verzichten müssen, der wie Moritz Broschinski kurzfristig erkrankt war. Statt Stöger spielte Simon Zoller. Patrick Osterhage musste das Warmmachen im Borussia-Park wegen Muskelproblemen abbrechen, für ihn rückte Keven Schlotterbeck ins Team. Gerrit Holtmann hatte im Training am Freitag einen Schlag aufs Knie bekommen, auch er fehlte im Spieltagskader.

Der VfL Bochum begann mutig

Bei den Gladbachern gab es im Vergleich zur Partie beim VfB Stuttgart (1:2) drei Änderungen in der Anfangsformation. Für den rotgesperrten Ko Itakura sollte Marvin Friedrich in der Abwehrzentrale für Stabilität sorgen. Als Linksverteidiger kam Ramy Bensebaini statt Luca Netz zum Einsatz. Der Algerier hatte zuletzt wegen einer Hüftdistorsion gefehlt. Auch Mittelfeldspieler Manu Koné war wieder fit. Der Franzose begann, Kapitän Lars Stindl saß zunächst auf der Bank.

Die Bochumer begannen mutig, störten die Gladbacher früh beim Spielaufbau. In der 9. Minute verzeichnete der VfL auch die erste Großchance, als Christopher Antwi-Adjei den Ball aus zentraler Position vor dem Sechzehnmeterraum rechts zu Takuma Asano passte. Der japanische Nationalspieler schloss aus rund zehn Metern ab, Torwart Jonas Omlin faustete den Ball jedoch per Flugeinlage zur Seite.

Gladbach dominierte zunehmend

Auf der anderen Seite lenkte VfL-Torwart Manuel Riemann einen Schuss von Florian Neuhaus noch über die Latte (17.). Zur bis dato größten Gladbacher Gelegenheit kam kurz darauf Hofmann nach einem Fehler von Danilo Soares. Hofmann zögerte unmittelbar vor Riemann allerdings zu lange, wodurch Soares seinen Patzer mit einer Grätsche rechtzeitig ausbügeln konnte (19.).

Torschütze Jonas Hofmann bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Bochum mit den Kollegen. Foto: Getty

Die Borussen dominierten nun zunehmend mit ihrem Ballbesitzspiel die Partie. Manu Koné probierte es mit einer Einzelaktion, Bochums Ivan Ordets griff nicht ein, Konés Flachschuss rauschte knapp links am Pfosten vorbei (27.). Der 21-Jährige war dann an einem sehenswerten Spielzug beteiligt, der die Gladbacher Führung bedeutete. Koné verlagerte das Spiel nach links, wo Bensebaini Platz hatte. Er schlug eine präzise Flanke in den Fuß von Hofmann, der unbedrängt aus wenigen Metern traf.

Bochums Philipp Hofmann traf nur die Latte

Die Gladbacher drängten auf den zweiten Treffer – und Riemann lud sie dazu ein. Sein Abschlag landete bei Hofmann, der aufs Tor zulief, den Ball aber dann nach links passte. Nathan Ngoumou traf nur die Oberkante der Latte (39.), Riemann hatte in dieser Szene noch einmal Glück. Wenngleich die Gladbacher nun deutlich überlegen waren, kam Bochum in Hälfte noch zu einer Chance. Erhan Masovic zirkelte einen Freistoß von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, Omlin war aber zur Stelle (43.).

Letsch reagierte personell, indem er zur zweiten Halbzeit beide Außenverteidiger auswechselte: Cristian Gamboa und Danilo Soares spielten nicht mehr weiter, für sie kamen nun Konstantinos Stafylidis und Saidy Janko in die Partie. Der VfL hatte zu Beginn der zweiten Hälfte mehr vom Spiel – und auch eine aussichtsreiche Gelegenheit zum Ausgleich. Als in der 59. Minute große Unordnung im Strafraum der Gastgeber herrschte, traf Philipp Hofmann nach einem Einwurf per Kopf aber nur die Latte.

Gladbach nicht zielstrebig genug

Ab der 60. Minute gaben die Gladbacher wieder den Ton an. Allerdings agierten sie dabei zunächst meist nicht zielstrebig genug − oder auch viel zu zögerlich. Bezeichnend dafür die Szene in der 63. Minute, als sich Hofmann und Neuhaus vor dem Tor gegenseitig den Ball zuspielten und letztlich eine Möglichkeit zum 2:0 verstreichen ließen. Hofmann verpasste eine weitere Chance bei einem Ausflug Riemanns außerhalb des Strafraums. Der Nationalspieler umkurvte den Torhüter in der Mitte der Bochumer Hälfte, schloss aber nicht rechtzeitig ab (85.). Stindl machte nach seiner Einwechslung mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+1) allerdings alles klar.

Der VfL ist weiter punktgleich mit dem VfB Stuttgart, hat seine Position auf dem Relegationsrang aber am 31. Spieltag verloren. Beide Teams liegen zwei Zähler hinter dem Tabellen-15. Schalke 04, der durch den 3:2-Erfolg bei Mainz 05 im Abstiegskampf zum Gewinner des Spieltags wurde. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg steht Bochum nun am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter massivem Druck.

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Hofmann, Neuhaus - Ngoumou - Pléa

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Masovic, Soares - Losilla, Schlotterbeck - Asano, Zoller, Antwi-Adjei - Hofmann

