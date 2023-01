Live! VfL Bochum droht Debakel - 0:3 gegen Mainz zur Pause

Mainz. VfL-Trainer Thomas Letsch rechnet im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 mit einem harten Kampf. Das Spiel in unsere Live-Ticker:

Der VfL Bochum will beim FSV Mainz 05 den seit sechs Partien sieglosen Gastgeber mit in den Abstiegskampf ziehen – und Trainer Thomas Letsch ändert seine Startelf im dritten Spiel der Englischen Woche auf mehreren Positionen, teils überraschend. Im Vergleich zum ordentlichen Auftritt in Leverkusen (0:2) nimmt er vier Änderungen in der Startelf vor. Auch auf der Bank gibt es eine Überraschung.

Mainz 05 gegen VfL Bochum: Das Spiel im Live-Ticker:

Moritz Broschinski, Neuzugang vom Drittligisten BVB U23 und erst seit anderthalb Wochen beim VfL im Training, ist erstmals im Kader des Bundesligisten. Der 22-jährige Stoßstürmer verdrängte Silvere Ganvoula, der nicht zum Aufgebot gehört.

In der Startelf kehrt, das war zu erwarten, der genesene Ivan Ordets für Vasileios Lampropoulos in die Innenverteidigung zurück. Erstmals in der Startelf steht Pierre Kunde Malong, der Ex-Mainzer beginnt für Erhan Masovic. Das Mitttelfeldzentrum komplettieren die gesetzten Anthony Losilla und Kevin Stöger.

Auch der neben Kunde und Stöger dritte Ex-Mainzer im Team des VfL, Gerrit Holtmann, erhält erstmals seit Mitte Oktober (1:4 in Stuttgart) eine Chance von Beginn an. Holtmann bildet mit Simon Zoller den Außenangriff des VfL. Zoller saß gegen Leverkusen nur auf der Bank. Der neue Außenangriff, meist Stamm in der Vorsaison, soll den gesetzten Stoßstürmer Philipp Hofmann füttern. Dafür bleiben Takuma Asano und überraschend der formstarke Christopher Antwi-Adjei, neben Holtmann also die beiden offensiven Tempo-Männer des VfL, auf der Bank.

Neu-Bochumer Pierre Kunde (Mitte) im Zweikampf mit dem Mainzer Dominik Kohr Foto: dpa

Dort nimmt erstmals nach seiner Rippenverletzung auch Konstantinos Stafylidis wieder Platz. Zuhause bleiben mussten im Vergleich zum Leverkusen-Spiel neben Ganvoula auch Dominique Heintz und Jordi Osei-Tutu.

