Live! VfL Bochum dreht das Spiel und führt zur Pause

Bochum. Zweitligist VfL Bochum kann mit einem Sieg im heutigen Heimspiel gegen Jahn Regensburg die Relegation sichern. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum kann an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den nächsten großen Schritt Richtung Bundesliga machen: Gewinnt der Zweitliga-Tabellenführer gegen den SSV Jahn Regensburg, hat der Revierklub die Relegationsspiele sicher. Mit einem weiteren Sieg könnten die Bochumer danach am vorletzten Spieltag den Aufstieg aus eigener Kraft erreichen. Aber auch der Aufstieg vom Sofa aus ist möglich, wenn Holstein Kiel in den nächsten zwei Spielen patzt.

Verzichten muss Trainer Thomas Reis in diesem wichtigen Spiel allerdings auf Rechtsverteidiger Cristian Gamboa. Der 31-Jährige fällt verletzt aus. Wie lange stand vor dem Anpfiff nicht fest. Nach Torwart Manuel Riemann und Flügelspieler Danny Blum droht die dritte Stammkraft im Schlussspurt auszufallen.

Überraschend: Reis gibt Tarsis Bonga eine Startelf-Chance. Der 24-Jährige fiel in dieser Saison lange wegen einer Partellasehnenreizung aus, kommt bislang lediglich auf 32 Minuten Einsatzzeit in der Liga. Bonga dürfte gegen Regensburg in der Offensive agieren, während Herbert Bockhorn Gamboa auf der rechten Verteidigerposition ersetzen wird.

Ein leichter Wind wehte am Sonntag vor dem Spiel durchs Vonovia-Ruhrstadion. Der VfL geht wortwörtlich mit Rückenwind in die Partie: Am Samstag ließ Verfolger Greuther Fürth zwei Punkte gegen den Karlsruher SC liegen (2:2). Die Bochumer können den Vorsprung auf den Tabellenzweiten somit auf fünf Punkte ausbauen. Seit Samstag steht auch fest, dass Fortuna Düsseldorf nach dem 2:2 gegen Eintracht Braunschweig den VfL nicht mehr einholen kann.

„Ja, wir sind Tabellenführer und haben es in der eigenen Hand. Aber noch haben wir nichts erreicht“, sagte Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap dieser Redaktion. „Insofern bleiben wir fokussiert und konzentrieren uns auf das Spiel gegen Regensburg. Dort können wir den nächsten Schritt machen, näher ans Ziel kommen. Aber es wird schwer.“

Die Euphorie ist trotz der Corona-Beschränkungen zu spüren. Der VfL Bochum bat deshalb die Fans, am Sonntag nicht zum Stadion zu kommen. „Große Menschenansammlungen verstoßen gerade gegen die geltende Hygienekonzepte. Zudem befindet sich das Bochumer Impfzentrum in unmittelbarer Nähe“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Dennoch pilgerten am Sonntag einige Fans in VfL-Trikots zum Stadion, um bei ihrer Mannschaft zu sein. Im Stadion waren vor Anpfiff vereinzelt Anfeuerungsrufe zu höen.

