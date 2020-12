Live! VfL Bochum liegt in Hannover früh hinten

Essen. Zweitligist Bochum muss bei Hannover antreten, einem Klub,der unter Druck steht. VfL-Trainer Reis muss die Aufstellung umbauen. Die Live-Ticker.

Hannover muss gegen den VfL Bochum (18.30/Sky) punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. So dürfte Offensivmann Marvin Ducksch, der in der Vorsaison alle drei 96-Treffer gegen den VfL erzielte beim 1:2 im Hinspiel und 2:0 im Rückspiel, in die Startelf zurückkehren, in der Stürmer Hendrik Weydandt eine feste Größe ist. Beide haben bisher jeweils (erst) drei Saisontreffer erzielt und sind damit Hannovers beste Torschützen.

Geht es nach den Ansagen des Trainer, ist mit einem Spiel auf Augenhöhe zweier spielstarker, offensiv eingestellter Mannschaften zu rechnen. „Wir wissen, was auf uns zukommt und was uns erwartet, aber dennoch haben wir die Qualität und brauchen uns nicht zu verstecken“, sagte Kocak.

Bochum fährt ohne Kapitän Losilla nach Hannover

Bochums Kapitän sitzt am Dienstag nur auf dem heimischen Sofa, wenn der VfL seinen guten Lauf fortsetzen will. „Ich bin natürlich sehr enttäuscht, nicht dabei sein zu können“, sagt Anthony Losilla. „Ich werde das Spiel zuhause verfolgen und über das Fernsehen positive Energie nach Hannover schicken“, erklärte der Stammspieler des VfL, der gegen Paderborn seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und damit gesperrt ist.

Dass sein Team auch ohne ihn erfolgreich sein kann, davon ist der Mittelfeldmann überzeugt: „Wir haben nicht nur elf gute Spieler“, betont Losilla. Wer für ihn in die zuletzt vier Mal unveränderte Startelf rückt, ließ VfL-Trainer Thomas Reis vor dem Spiel naturgemäß offen. Er selbst habe sich sehr schnell festgelegt, erklärte er nur. (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern: