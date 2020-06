Live-Ticker LIVE! VfL Bochum nimmt in Aue Angriff auf Platz sechs

Aue. Der VfL Bochum ist in der 2. Liga die Mannschaft der Stunde. Bei Erzgebirge Aue soll der dritte Sieg in Serie her. Das Spiel im Live-Ticker.

Seit dem Re-Start der 2. Fußball-Bundesliga läuft es beim VfL Bochum. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hat aus den vergangenen sechs Partien 14 Punkte geholt. Dabei kassierten die Bochumer nur ein Gegentor.

Reis spricht von Fernsehgeldern

In der Tabelle ging es hoch bis auf Platz sieben. "Drei Spiele stehen noch an. Natürlich wollen wir gerne mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen", sagte Reis. Für den Verein stehe auch viel auf dem Spiel, Stichwort Fernsehgelder.

Die Mannschaft aber wolle eben auch möglichst erfolgreich weiter spielen. "Sie will die Serie weiter ausbauen. Wobei die Aufgabe in Aue wieder sehr schwierig ist. Aue ist sehr heimstark", betonte der Bochumer Trainer.

Die Aufstellungen von Aue und Bochum:

Aue: Jendrusch - Cacutalua, Gonther, Samson - Strauß, Fandrich, Riese, Rizzuto, Nazarov - Hochscheidt, Testroet

Bochum: Riemann - Celozzi, Lampropoulos, Leitsch, Danilo - Losilla, Janelt, Osei-Tutu, Eisfeld, Pantovic - Wintzheimer

Das Spiel im Live-Ticker