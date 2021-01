Live! 2:1! St. Pauli geht erneut in Führung

Hamburg. Der Fußball-Zweitligist startet beim FC St. Pauli in die Rückrunde. Der Kiez-Klub hat zuletzt vier Spiele in Folge nicht verloren.

Der VfL Bochum startet in die Rückrunde der Zwieten Fußball-Bundesliga. An diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellenzweite beim FC St. Pauli an. Der Auftrag nach einer herausragenden Hinrunde: den Platz am oberen Ende verteidigen.

"Die Punkteausbeute hat gepasst, aber auch die Entwicklung der Mannschaft und die Stabilität, die wir gezeigt haben. Damit kann man absolut zufrieden sein. Aber nun gilt es auch, das zu bestätigen", sagte Co-Trainer Markus Gellhaus vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub.

Seit sieben Jahren ohne Sieg am Millerntor

Am Millerntor hängen die Trauben für den VfL hoch. Sieben Jahre liegt der letzte Erfolg zurück. Schwerer macht die Aufgabe zudem, dass St. Pauli seit vier Spielen unbesiegt ist - und dank des Ex-Schalkers Guido Burgstaller. Der 31-Jährige schoss nach langer Verletzungspause gleich zwei Tore zu Jahresbeginn.

Der VfL kann selbst mit breiter Brust ins Duell gehen. In den vergangenen fünf Spielen holten die Bochumer vier Siege und ein Unentschieden. Verzichten muss Trainer Thomas Reis allerdings aufden verletzten Offensivspieler Danny Blum. Für ihn spielt erneut der agile Danny Blum auf der Außenposition. (fs)

