Live! Asano bringt Bochum in Darmstadt in Führung

Darmstadt. Der VfL Bochum tritt am Freitagabend beim Aufsteiger Darmstadt 98 an. Trainer Thomas Letsch überrascht mit der Aufstellung. Der Live-Ticker.

Neun Spieltage sind gespielt und noch immer wartet der VfL Bochum auf den ersten Saisonsieg. Das 2:2 am vergangenen Freitag gegen Mainz 05 war ein Nackenschlag, von dem sich die Mannschaft heute im Duell mit Aufsteiger Darmstadt 98 aber erholen will. Der erste Sieg soll endlich her. Und dafür greift Trainer Thomas Letsch wieder einmal in die Trickkiste.

Der Trainer setzt beim Aufsteiger auf eine Viererkette - und einen Doppelsturm. Danilo Soares, der in der vergangenen Woche noch eine Sonderrolle in der Mannschaft übernommen hatte und immer wieder auf die Sechser-Position schob, ist aus der Startelf rotiert. Wieder mit dabei ist hingegen Patrick Osterhage, der diese Position im defensiven Mittelfeld einnehmen wird.

Darmstadt gegen Bochum: Das Spiel im Liveticker

Zudem rückt auch Stürmer Philipp Hofmann wieder in die Mannschaft. Allerdings nicht für Moritz Broschinski, sondern mit ihm zusammen. Die beiden bilden wohl in einem 4-4-2 einen Doppelsturm.

Die Aufstellungen im Detail:

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Losilla - Stöger, Asano - Broschinski, Hofmann

Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, J. Müller - Bader, Holland, Nürnberger, Marvin Mehlem, Kempe - L. Pfeiffer, Skarke

