Live-Ticker Live! VfL Bochum will sich gegen Leverkusen nicht verstecken

Leverkusen. Beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist der VfL Bochum in der Außenseiterposition, hofft aber dennoch. Die Partie im Live-Ticker.

Beim letzten Spiel des Jahres hat Thomas Letsch auf Überraschungen bei der Aufstellung verzichtet. Gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen kommt es beim VfL Bochum zu den erwarteten zwei Änderungen in der Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Union Berlin.

Die erste Änderung gibt es in der Viererkette vor Torwart Manuel Riemann. Statt wie zuletzt Tim Oermann spielt Erhan Masovic wieder in der Innenverteidigung an der Seite von Keven Schlotterbeck. Auf den Außenpositionen verteidigen wieder Bernardo und Cristian Gamboa.

Die zweite Änderung gibt es im Mittelfeld. Für den gesperrten Kevin Stöger kommt Matus Bero ins Team. Dazu spielen dort wie erwartet Anthony Losilla und Patrick Osterhage. Den Angriff bilden wie zuletzt Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano und Goncalo Paciencia.

Auf der Bank hat Letsch zudem Niklas Thiede als zweiten Torwart, Danilo Soares, Philipp Förster, Lukas Daschner, Oermann, Moritz Kwarteng, Moritz Broschinski, Marcel Wittek und Noah Loosli.

Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum im Live-Ticker

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

VfL: Bochumer wissen, wie man gegen Leverkusen gewinnt

VfL: Vier Kandidaten als Stöger-Ersatz - was für wen spricht

VfL Bochum: Letsch lobt Oermann -- auch Förster im Kader

So spielen Bayer Leverkusen und der VfL Bochum

Leverkusen: Hradecky - Stanisic, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Schick, Wirtz. Trainer: Xabi Alonso

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero - Asano, Antwi-Adjej - Paciencia. Trainer: Letsch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum