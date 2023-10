Live! VfL Bochum zu Gast beim SC Freiburg - 2000 Fans dabei

Freiburg. Nach der Länderspielpause wird es ernst für den VfL Bochum: Die Mannschaft von Trainer Letsch ist in Freiburg gefragt. Die Partie im Live-Ticker:

Über mangelnde Unterstützung kann sich der VfL Bochum nicht beschweren: 2000 Fans begleiten den Ruhrgebietsklub heute zum Auswärtsduell beim SC Freiburg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Verzichten müssen die Bochumer auf Matus Bero, Michael Esser, Mo Tolba und Lys Mousset. Zudem ist seit Mitte der Woche auch Patrick Osterhage angeschlagen. Der Mittelfeldspieler hat muskuläre Probleme, auch eine Trainingspause brachte keine Besserung.

SC Freiburg gegen den VfL Bochum die Partie im Live-Ticker:

Bochums Trainer Thomas Letsch gab auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag schon einmal Einblicke in seine Taktik: So defensiv wie gegen RB Leipzig will er in Freiburg nicht spielen lassen. „Da sind wir vorne in Unterzahl angelaufen“, sagte er. „Goncalo Paciencia konnte nicht gleichzeitig Druck auf beide Innenverteidiger ausüben. Wir standen tief in der eigenen Hälfte, waren auf kompaktes Verteidigen aus. Stabil zu stehen ist auch gegen Freiburg unser Ansatz. Die Grundvoraussetzung, um etwas mitzunehmen, ist aber immer, den eigenen Kasten sauber zu halten. Wir müssen insgesamt mutig sein und unsere Momente nutzen."

Bochums Trainer Thomas Letsch am Spielfeldrand. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

