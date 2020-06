Manuel Wintzheimer ist gegen St. Pauli der Pechvogel

Bochum. Etwas überraschend fing Manuel Wintzheimer gegen St. Pauli beim VfL Bochum an. Er erzielte zwei Tore. Beide zählten nicht.

Auf richtig viele Einsatzminuten hat es Manuel Wintzheimer beim VfL Bochum bislang nicht gebracht. So richtig viele mehr werden wohl auch nicht mehr dazu kommen. Der Stürmer kehrt mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Ende dieser Saison zum Hamburger SV zurück, seine Leihe endet. Gegen St. Pauli zeigte er erneut, dass er eine Belebung für das Angriffsspiel des VfL sein kann.

Kurz vor der Halbzeit erzielte er ein Tor. Alle Feldspieler liefen zu ihm, gratulierten. Es wäre das 2:0 und Wintzheimers drittes Saisontor gewesen. Schiedsrichter Florian Heft aber bekam noch einen Hinweis vom Video-Assistenten, dass, bevor Wintzheimer aus der Drehung traf, Danilo Soares Hand gespielt hatte.

Pantovic im Abseits

Kurz nach dem Wechsel machte er erneut ein Tor. Es wäre das 2:0 und sein drittes Saisontor gewesen. Das wurde nicht gegeben, weil Passgeber Milos Pantovic im Abseits stand. Wintzheimer machte aber auch ohne Tor ein gutes Spiel. Er sicherte die Bälle, war viel unterwegs.

Erst ganz zum Ende des Sommertransferfensters war er vom Hamburger SV nach Bochum gewechselt. An den ersten sechs Spieltagen hatte er genau eine Minute für die Hamburger gespielt. Mit dem Wechsel nach Bochum erhoffte sich der U20-Nationalspieler mehr Einsatzzeit. Daraus wurde nichts.

Ganvoula ist in der Defensive wichtig

Dass er im Saisonverlauf nicht viel gespielt hat, liegt vor allem daran, dass er an Silvere Ganvoula nicht vorbeikommt und Trainer Thomas Reis zumeist nur auf eine Spitze setzt. Ganvoula ist mit seinem Kopfballspiel auch in der Defensive wichtig. Das kann Wintzheimer nicht. Daran kann er noch arbeiten. Demnächst wohl wieder in Hamburg.