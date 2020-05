Milos Pantovic nutzt beim VfL Bochum seine Chance

Bochum. Milos Pantovic hat eine lange Anlaufzeit gebraucht, um in dieser Saison beim VfL Bochum in Schwung zu kommen. Nun wird er zum Stammspieler.

Die Spielunterbrechung wegen der Corona-Krise haben die Vereine der 1. und 2. Bundesliga unterschiedlich gut überstanden und genutzt. Beim VfL Bochum hat sie offenbar neue Kräfte geweckt. Das Team von Trainer Thomas Reis bleibt nach dem 2:1 gegen Holstein Kiel nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes ohne Niederlage. Dazu hat auch Milos Pantovic einiges beigetragen. Er präsentiert sich in guter Verfassung. Er hat seine Chance genutzt, als Reis sie ihm bot.

Beim 3:0 gegen Heidenheim kam er im zweiten Abschnitt für Simon Zoller. Da stand es bereits 3:0, Pantovic brachte den Sieg mit über die Zeit. Beim 0:0 in Karlsruhe war er dann der Wachmacher. Reis brachte in bereits nach 32 Minuten für Jordi Osei-Tutu. Die Bochumer hatten bis dahin nicht ins Spiel gefunden, wirkten schlafmützig. Mit Pantovic änderte sich das. Fast wäre ihm mit einem Schuss von der Mittellinie ein Tor gelungen, als er sah, dass Karlsruhes Torwart zu weit vor dem Tor stand. Am Ende der Partie war er bester Bochumer. Weil sich Simon Zoller in dieser Partie verletzte, rückte Pantovic nun gegen Kiel in die Startformation. Auch diesmal machte er seine Sache mehr als ordentlich.

Heimspiel in Bayern

„Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Reis. „Am Ende schwanden die Kräfte. Milos hat sehr viel nach hinten gearbeitet, ist in die Halbräume gestoßen, hat das erste Tor vorbereitet. Er war wieder eine Belebung für unser Spiel. Ich freue mich, dass er sich jetzt für seinen Aufwand, den er immer schon betrieben hat, auch belohnt mit guten Aktionen auch für die Mannschaft.“

Viel spricht dafür, dass er auch am Samstag beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg in der Startformation der Bochumer stehen wird. Es wäre fast so etwas wie ein Heimspiel für den gebürtigen Serben. Er wurde in München geboren, wurde dann beim FC Bayern München ausgebildet. Ein Bundesligaspiel machte er unter Trainer Pep Guardiola im Oktober 2015, drei weitere Male war er in der Saison ohne Einsatz im Kader. Er gehört damit zu Bayerns Meisterteam der Saison. Auch wenn er nur eine Minute spielte.

2018 von den Bayern gekommen

2018 wechselte er ablösefrei von Bayern München II nach Bochum. In seiner ersten Spielzeit für den VfL brachte er es auf 15 Einsätze. Eine Knieverletzung verhinderte weitere Spiele. In dieser Saison gehörte er in 27 von bislang 28 Partien zum Kader. Acht Mal stand er in der Startelf, acht Mal wurde er eingewechselt. Spät in der Saison scheint er sich nun ins Team gespielt zu haben.