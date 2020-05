Nürnberg steht gegen den VfL Bochum enorm unter Druck

Bochum. Zwei Punkte nur holte Nürnberg in den drei Spielen nach dem Re-Start. Der Club steht gegen Bochum unter Druck. Dornebusch wohl auf der Bank.

Sie wollten aufsteigen. Sie kämpfen gegen den Abstieg. Die Nürnberger müssen am Samstag gegen den VfL Bochum gewinnen. Retten können die Franken die verkorkste Saison wohl nicht mehr, aber den Albtraum namens Abstieg muss der Club verhindern.

Beim Hinspiel in Bochum saß noch Damir Canadi auf der Trainerbank des Traditionsvereins. Nach dem 1:3 gegen den VfL war für Canadi Schluss bei den Franken. Jens Keller, der Ex-Schalke- und Union-Berlin-Trainer, übernahm. Seine Bilanz ist aber nicht besser als die seines Vorgängers.

In den 15 Spielen unter Keller holte Nürnberg 17 Punkte, liegt mit nun 31 Zählern nur drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. „Jeder sieht an der Tabelle, dass das keine schöne Situation ist“, sagte Keller vor dem Heimspiel gegen Bochum nach bisher nur zwei Punkten in den drei Geisterspielen. „Es ist wichtig, dass wir mal wieder ein Erfolgserlebnis haben.“

Dabei war und ist der FCN individuell gut besetzt, für Zweitliga-Verhältnisse erstklassig, um dieses Wortspiel mal zu bemühen. Individuelle Qualität ist dank Spielern wie Geis, Handwerker, Dovedan, Behrens oder Ishak ausreichend vorhanden.

Torwart Mathenia hat den Ex-Bochumer Dornebusch wieder verdrängt

Ein sportliches Wiedersehen auf dem Feld mit Felix Dornebusch wird es aber wohl nicht geben. Der langjährige Bochumer, der nach der vergangenen Saison den VfL verlassen, aber zunächst keinen neuen Klub gefunden hatte, ist seit Mitte November beim FCN aktiv. Beim Club fielen damals gleich vier Torhüter verletzt aus. Dornebusch, dessen Vertrag nach dieser Saison wieder endet, stand in den fünf Partien bis zur Winterpause im Nürnberger Kasten. Nach der Winterpause laborierte er selbst an einer Ellbogenverletzung. Nach der Corona-Pause wiederum rückte er wieder zwischen die Pfosten: Eingewechselt für Stammkeeper Dirk Mathenia, der in der zweiten Halbzeit beim FC St. Pauli, beim Re-Start-Auftakt, die Rote Karte sah.

Steht mit Nürnberg unter Druck: Trainer Jens Keller. Foto: foto: / Daniel Karmann/Pool via Getty Images

Der FCN verlor mit 0:1, kam dann mit Dornebusch im Tor gegen Aue nicht über ein 1:1 hinaus. In Regensburg kehrte Mathenia zwischen die Pfosten zurück. Dank eines Jahn-Eigentores in der Nachspielzeit nahm Nürnberg glücklich noch einen Punkt mit (2:2).

Stürmer Ishak ist ein Hoffnungsträger bei den Franken

Als ein Hoffnungsträger gilt Stürmer Mikael Ishak, der erstmals seit dem dritten Spieltag wieder von Beginn an stürmte – und gleich traf. Mit den zuletzt angeschlagenen und verletzten Valentini, Margreitter, Hack sowie dem nach Sperre wieder einsetzbaren Frey hat Keller gegen Bochum personell wieder mehr Optionen. Angesichts des folgenden Auswärtsspiels bei Arminia Bielefeld ist der Druck, gegen den VfL zu bestehen, für alle Nürnberger in jedem Fall immens.