Patrick Osterhage fehlt VfL Bochum beim SC Freiburg

Bochum. Patrick Osterhage wird das Auswärtsspiel des VfL Bochum beim Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg verpassen. Thomas Letsch hat mehrere Alternativen.

Trainer Thomas Letsch muss seine Startelf erneut umbauen: Patrick Osterhage wird dem VfL Bochum im Auswärtsspiel beim SC Freiburg fehlen, das sagte der 55-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Patrick Osterhage hat muskuläre Probleme", sagte er. Diese habe der defensive Mittelfeldspieler bereits in der Vorwoche verspürt. Diese haben sich auch in der zweiten Trainingswoche der Länderspielpause nicht verbessert. "Er wird für das Freiburg-Spiel ausfallen", sagte Letsch.

Für den VfL ist das besonders bitter, da Osterhage von der Spielanlage am ehesten an den ebenfalls verletzten Matus Bero erinnert. Nun erwägt Letsch, die Struktur zu ändern. Wer am Samstag (15.30 Uhr, Sky) nun die defensive Rolle im Mittelfeld bekleiden wird, ließ der Trainer aber offen.

Einsatzgarantie für Keven Schlotterbeck

Derweil gab er Keven Schlotterbeck eine Einsatzgarantie. Der Innenverteidiger, der vom SC Freiburg an die Castroper Straße ausgeliehen ist, habe Letsch beim letzten Spiel gegen RB Leipzig vollends überzeugt. Vor der Länderspielpause stand Schlotterbeck erstmals seit seiner erneuten Leihe vom Breisgau in den Ruhrpott in der Startelf und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Null stand. "Er war laut, hat gut organisiert", lobte Letsch am Donnerstag.

Ganz so defensiv wie in Leipzig will Letsch beim Gastspiel in Freiburg nicht auftreten. Zwar gehe es auch gegen die Mannschaft von Christian Streich zunächst darum, ohne Gegentor die Partie zu beenden. Er wolle von seinen Spielern aber mehr Offensivaktionen sehen. Leicht wird das allerdings nicht, wie der 55-Jährige weiß. "Sie waren zuletzt in verschiedenen Grundordnungen unterwegs", sagte er über die Freiburger. "Sie haben mit Grifo und Doan gefährliche Spieler in den Halbräumen. Freiburg ist eine stabile Mannschaft, gegen die es schwer ist, Chancen zu kreieren."

