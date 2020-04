Profis des VfL Bochum trainieren täglich in Zweiergruppen

Beim VfL Bochum bleiben die Trainingsplätze dieser Tage abgesperrt. Zumindest von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr verhindert ein Zaun und ein Sicherheitsdienst, dass Fans oder Fußgänger an den Plätzen vorbeilaufen. So sieht das Training des Zweitligisten in Corona-Zeiten aus.

In dieser Woche gibt es nur am kommenden Sonntag frei. Ansonsten trainieren die Profis so, wie sie es bereits in der Vorwoche getan haben. Ab 8.30 Uhr geht es in vier Gruppen und dann noch aufgeteilt in Zweiergruppen auf die Plätze.

Treffen und Gespräch mit dem Oberbürgermeister

„Wir stehen im ständigen Austausch mit den Gesundheitsbehörden der Stadt“, sagt VfL-Pressesprecher Jens Fricke. „Oberbürgermeister Thomas Eiskirch war ja auch schon da, dazu gab es ein Telefongespräch mit ihm. Wir setzen die Vorgaben der Stadt genau um.“ So wie es augenscheinlich die gesamte Liga in Absprache mit ihren Behörden und Ämtern macht. Zaungäste sind dabei nicht vorgesehen. Auch Pressevertreter dürfen sich die Einheiten nicht ansehen. Die Vereine hoffen, dass irgendwann wieder gespielt werden kann.

Für diesen Freitag war ein Treffen der Erst- und Zweitligisten vorgesehen. Das wurde verschoben und findet nun erst am Dienstag, 21. April statt. Auch beim VfL haben sie weiter die Hoffnung, dass im Mai wieder gespielt wird.