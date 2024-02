Sechs Gegentore beim HSV: Noch viel Arbeit für die VfL-Frauen

Bochum Die Fußballerinnen des VfL Bochum testen hochkarätig. Verteidigerin Kaplon und Trainerin Malinowski haben einen klaren Plan. Viele Ausfälle.

Das Saisonziel der Fußballerinnen des VfL Bochum ist der Aufstieg in die 2. Liga. Bisher sind sie in der Regionalliga ungeschlagen, führen die Tabelle klar an mit 37 Punkten (zwölf Siege, ein Remis) vor Bayer Leverkusen (29). Deshalb legt Trainerin Kyra Malinowski in der Vorbereitung Wert auf Spiele gegen Zweitligisten. Am Wochenende war der VfL in Hamburg zu Gast und hat sowohl gegen die erste (1:4-Niederlage) als auch die zweite Mannschaft (5:2-Sieg) des Hamburger SV gespielt.

VfL Bochum: Verbesserungspotenzial in der Defensive

Das Wochenende in Hamburg sollte Malinowski zeigen, woran sie in der Vorbereitung noch arbeiten müssen: „Ich habe schon ein bis zwei taktische Sachen im Kopf. Wenn man sechs Tore bekommen hat, wird besonders die Defensive der Schwerpunkt der nächsten Wochen sein“, sagte sie.

Bochums Verteidigerin Frauke Kaplon sieht ebenso wie ihre Trainerin Verbesserungspotenzial: „Wir konzentrieren uns darauf, dass wir in den nächsten Spielen kompakt gegen den Ball arbeiten und unsere Lücken zwischen den Ketten möglichst immer die richtigen Abstände haben, um schnell den Ball zu gewinnen, damit wir unser Spiel aufziehen können.“

News und Hintergründe zum VfL Bochum

Frauke Kplon: „Wir können selbstbewusst sein“

Die Tour nach Hamburg hat die Bochumerinnen aber nicht nur fußballerisch nach vorne gebracht, meint die 20-Jährige: „Wenn man nochmal so viel Zeit miteinander verbringt wie dieses Wochenende, schweißt das nochmal zusammen und stärkt die Mannschaft.“ Frauke Kaplon konnte mit dem Borussia Bocholt bereits Zweitligaerfahrung sammeln und ist guter Dinge, dass der VfL in ihrer ersten Bochumer Saison gleich den Aufstieg meistert: „Unsere Leistung hat uns nochmal gezeigt, dass wir selbstbewusst sein können, unser Ziel zu erreichen.“

Die Verteidigerin hat auch persönliche Ziele in dieser Saison, ordnet diese aber dem Team unter: „Mein Ziel ist es einfach so viel Einsatz wie möglich zu bekommen, um meine Spielerfahrung zu erweitern. Und mit der Möglichkeit, die mir gegeben wird, mit der Mannschaft das Ziel zu erreichen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir am Ende den Aufstieg feiern können.“

VfL Bochum: So sieht der Kader aus

Seit der Winterpause muss der VfL auf zwei Spielerinnen verzichten: Mittelfeldspielerin Eva Holtmeyer hat den Verein verlassen (DJK Wacker Mecklenbeck), Torhüterin Ricarda Rumohr ist wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht dabei. Die neue Torhüterin Svea Resing (SGS U20) kam in der Vorbereitung bereits häufiger zum Einsatz. Bis auf diese Veränderungen bleibt der Bochumer Kader wie in der Hinrunde.

Verletzungsbedingt muss der VfL in der nächsten Zeit allerdings noch auf weitere Spielerinnen verzichten. Ann-Sophie Vogel hat mit einer Knieverletzung zu kämpfen und erwartet noch eine genaue Diagnose. Amelie Fölsing und Madeline Gier haben noch Probleme mit Verletzungen aus der Hinrunde. Auf Anna Moczarski musste der VfL krankheitsbedingt in Hamburg verzichten, sie wird aber zeitnah wieder ins Training einsteigen. Das nächste Testspiel steigt am Samstag (10. Februar, 13 Uhr) in Reken gegen den SV Meppen U20.

Hamburger SV - VfL Bochum 4:1

Bochum: Närdemann, Rybacki, Angrick, Wilhelm, Maiwald (60. Vogel), Hoppius, Wenzel (73. Beyer), Figueira Marques (73. Kaplon), Kerkhof (80. Karwatzki), Lange, Angerer

Tor VfL: 0:1 Nina Lange (14.)

Hamburger SV II - VfL Bochum 2:5

Bochum: Resing, Rybacki (46. Lange), Kaplon, Angrick, Wilhelm (46. Figueira Marques), Vogel, Beyer, Maiwald, Hoppius (22. Kerkhof), Wenzel (46. Angerer), Karwatzki

Tore VfL: 1:1 Franziska Wenzel (17.), 1:2, 2:3, 2:4, 2:5 Pia Beyer (27.,60.,65.,82.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum