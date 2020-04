Stattlicher Umsatz: VfL Bochum verkauft 8481 Sondertrikots

Bochum. Die Aktion endet für den VfL Bochum mit einem großen Erfolg. Der angeschlagene Zweitligist will einige Trikots für den guten Zweck versteigern.

Der VfL Bochum ist einer der Klubs, die wirtschaftlich von den Folgen der Coronavirus-Pandemie und dem ausgesetzten Spielbetrieb in der 2. Fußball-Bundesliga stark beeinträchtigt sind. Nachdem der Verein bereits 3000 Geisterspieltickets verkauft hatte, brachte nun auch die nächste Unterstützungsaktion reichlich Umsatz: Mit dem Verkauf von 8481 schwarzen Sondertrikots mit dem Aufdruck „Bochumer Gemeinschaft“ wurden mehrere hunderttausend Euro eingenommen.

Zwischen Freitag und dem Verkaufsende am Dienstagabend konnten Bochumer Fans das Trikot (in Erwachsenen-Größe kostete es 60 Euro, für Kinder 50 Euro) erstehen, das die VfL-Profis beim nächstmöglichen Heimspiel tragen sollen. „Back in Black“ lautete deshalb die Aktion, weil die Spieler von Trainer Thomas Reis in jenen schwarzen Trikots auf den Rasen zurückkehren wollen.

VfL-Profis kaufen auch Sondertrikots

„Wir sind absolut überwältigt, stolz und dankbar für die großartige Unterstützung unserer Fans“, sagte Bochums Marketing-Chef Christoph Wortmann. Dass 8481 Sondertrikots abgesetzt wurden, ist kein Sonderfall: Die Zahl gibt das gespiegelte Gründungsjahr des VfL wider. Über Twitter gab der Verein bekannt: „Zugegeben, die Zahl war es nicht ganz, wär auch zu kurios. Die Mannschaft hat mit Ende der Bestellfrist noch eben diese wunderschöne 8481 aufgestockt.“

Mit der Aktion zeigen die Bochumer Fans, dass ihnen der VfL sehr am Herzen liegt. Dem Verein bleibt nach Abzug der Kosten ein stattlicher Betrag in der Kasse. Anders herum engagiert sich auch der VfL Bochum. „Wir werden wie angekündigt neben den Spielertrikots vom kommenden Heimspiel sowie dem Exemplar Nummer 1848 auch noch zusätzlich die Nummern 4630 und 8481 versteigern“, erklärt Wortmann, der Direktor Marketing & Vertrieb beim VfL ist.

Erlös der Versteigerung kommt sozialen Zwecken in Bochum zugute

4630 ist die alte Bochumer Postleitzahl, 8481 markiert wie erwähnt das gespiegelte Gründungsjahr und das Ende dieser Sonderaktion. „Den Erlös werden wir sozialen Zwecken der Bochumer Gemeinschaft zuführen“, so Wortmann. Welche Institutionen das Geld zugute kommt, will der Klub später bekanntgeben. (fs)